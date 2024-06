5 thói quen ăn sáng giúp giảm gan nhiễm mỡ

Ăn sáng với thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, đồng thời hạn chế thịt chế biến, rượu góp phần giảm lượng chất béo trong gan.

Gan nhiễm mỡ thường do thói quen uống quá nhiều rượu bia, còn gọi là gan nhiễm mỡ do rượu (ALD). Có nhiều nguyên nhân khác gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Gan nhiễm mỡ không được điều trị có thể dẫn đến xơ gan, suy gan. Nó cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm các tình trạng mạn tính ở người bệnh như tiểu đường, béo phì.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh có vai trò quan trọng để giảm chất béo trong gan. Một số thói quen ăn sáng cũng có thể giúp ích.

Ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt

Mọi người nên chọn ngũ cốc nguyên hạt thay cho carbohydrate (carb) tinh chế trong bữa sáng. Bởi chúng làm tăng lượng chất xơ có lợi, giảm chất béo và các thành phần gây viêm có trong loại tinh chế.

Lượng đường bổ sung có trong carb tinh chế cũng tiềm ẩn nguy cơ làm tăng lượng mỡ trong gan nếu ăn quá thường xuyên. Người thích đồ ngọt có thể chọn trái cây thay vì bánh ngọt trong bữa ăn đầu ngày để cung cấp thêm lượng chất xơ, thỏa cơn thèm ngọt.

Cắt giảm thịt chế biến

Thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông chứa nhiều chất béo bão hòa, calo rỗng. Ăn những món này trong bữa sáng thường xuyên có thể làm tăng lượng cholesterol, dẫn đến thuyên tắc động mạch và các vấn đề về tim khác.

Người có mức cholesterol xấu (LDL) cao, thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn. Để giảm mỡ cùng với lượng chất béo lưu trữ trong gan, nên ăn nhiều trái cây, rau hơn, thỉnh thoảng có thể ăn một lượng nhỏ thịt chế biến sẵn.

Ăn nhiều protein

Áp dụng chế độ ăn giàu protein (chất đạm), hạn chế lượng calo tiêu thụ hỗ trợ giảm chất béo trong gan. Trong đó, các thực phẩm ăn sáng cung cấp protein tốt như sữa chua, các loại hạt.

Cân bằng dinh dưỡng

Béo phì, thừa cân là yếu tố nguy cơ gây ra gan nhiễm mỡ, do đó giảm cân giúp giảm tình trạng này. Ăn bữa sáng cân bằng là cách lành mạnh để bắt đầu ngày mới cho người đang muốn giảm cân. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), để giảm cân, nên ưu tiên ăn sáng với 1/2 khẩu phần là trái cây và rau, 1/4 là tinh bột (ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt), 1/4 là protein từ sữa chua hoặc sữa ít béo/không béo.

Hạn chế rượu bia

Đây là thói quen tốt để giảm mỡ gan. Bởi tiêu thụ một lượng rượu cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gan, nhất là người mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rượu.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)