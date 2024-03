5 loại rau xanh trẻ nên ăn thường xuyên

Cải xoăn chứa nhiều vitamin K, canxi giúp xương chắc khỏe. Cải xoăn cũng giàu vitamin C, sắt, nhất là vitamin A, hỗ trợ các tế bào phát triển khỏe mạnh.

Bông cải xanh cung cấp vitamin C tăng cường miễn dịch và vitamin K hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Để thay đổi khẩu vị cho con, ngoài món luộc, xào, súp, ba mẹ có thể sử dụng bông cải xanh trong bánh pizza.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik