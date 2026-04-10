5 mẹo ăn sữa chua giúp tăng lợi khuẩn cho đường ruột

Sữa chua ít béo, không đường kết hợp với các loại hạt hoặc quả mọng chứa nhiều lợi khuẩn hơn có thể cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa.

Sữa chua chứa chủng vi sinh sống

Sữa chua giàu dinh dưỡng, chứa protein, men vi sinh (vi khuẩn có lợi), canxi, kẽm và vitamin nhóm B, tốt cho sức khỏe tổng thể. Các thực phẩm lên men như sữa chua còn chứa các chủng vi sinh vật sống gọi là probiotic. Probiotic có vai trò hỗ trợ tiêu hóa thuận lợi, ngăn đầy hơi, đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Khi mua sữa chua, nên chọn loại có dòng chữ chứa chủng vi sinh sống hoặc men vi sinh. Men vi sinh là những vi sinh vật sống, không sống sót khi tiếp xúc với nhiệt như trong quá trình tiệt trùng. Do đó, sữa dùng để làm sữa chua nên được tiệt trùng trước khi thêm các chủng vi khuẩn.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp có lượng protein gấp đôi sữa chua thông thường, nhưng hàm lượng canxi thấp hơn một chút. Quá trình chế biến của sữa chua Hy Lạp sẽ loại bỏ váng sữa, làm giảm hàm lượng lactose và canxi đồng thời tăng nồng độ protein hỗ trợ phục hồi niêm mạc ruột, cân bằng vi sinh vật.

Sữa chua giàu lợi khuẩn, protein. Ảnh: Bùi Thủy

Chọn sữa chua không đường, không thêm chất phụ gia

Đường, màu nhân tạo và chất tạo ngọt nhân tạo có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe. Các chất phụ gia trong sữa chua có thể làm cho món ăn ngày ngon, hấp dẫn hơn nhưng thúc đẩy tình trạng viêm trong ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn xấu phát triển gây rối loạn tiêu hóa.

Thêm trái cây và rau củ

Rau củ, nha đam, quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Thêm thực phẩm tươi nguyên chất vào sữa chua không đường góp phần tăng nhu động ruột, chống viêm, tăng sức đề kháng. Một số trái cây ít đường nên ưu tiên như dâu tây, nho, xoài, việt quất, mâm xôi. Bạn cũng có thể bổ sung các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, macca để thêm chất béo lành mạnh omega-3, có tác dụng giảm viêm. Nên hạn chế sữa chua đã chứa trái cây sẵn vì có thể chứa đường, chất tạo màu sắc và hương vị.

Chất béo nguyên chất

Sữa chua nguyên kem (sữa chua đầy đủ chất béo) hỗ trợ giảm cholesterol ở một số người tiền tiểu đường. Chất béo trong sữa chua giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K. Sữa chua nguyên kem có lượng calo cao hơn, người đang ăn kiêng nên kiểm soát khẩu phần phù hợp, tránh ăn nhiều cùng lúc vì có thể gây tăng cân, tích mỡ, ảnh hưởng xấu đến đường ruột.

Anh Chi (Theo Very Well Health)