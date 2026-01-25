5 loại trái cây trẻ nên ăn nhiều vào mùa lạnh

Trẻ nên ăn cam, quýt, táo, kiwi, chuối để bổ sung vitamin, khoáng chất tự nhiên, tăng cường sức đề kháng trong mùa lạnh.

ThS.BS Lê Thị Hồng Huệ, Khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết mùa lạnh là thời điểm các loại virus gây bệnh đường hô hấp như cúm, sởi, tay chân miệng... dễ bùng phát. Hệ miễn dịch của trẻ thường suy giảm khi nhiệt độ xuống thấp. Tăng cường trái cây trong chế độ ăn hằng ngày giúp bổ sung vi chất thiết yếu, kích thích cơ thể sản sinh tế bào bạch cầu - yếu tố quan trọng trong việc nhận diện, tiêu diệt tác nhân gây bệnh.

Cam, quýt

Trái cây họ cam quýt giàu viatmin C, giúp tăng cường sản sinh bạch cầu, hỗ trợ làm lành tổn thương mô, duy trì sự khỏe mạnh của màng nhầy ở mũi - họng. Nếu trẻ đang ho, nên tránh uống nước cam khi bụng đói hoặc quá chua, hạn chế dùng vào buổi tối để tránh kích ứng cổ họng. Cha mẹ chưng quýt với đường phèn để làm dịu họng, giảm ho cho trẻ. Các chất chống oxy hóa trong trái cây như vitamin C cũng có tác dụng trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào niêm mạc hô hấp, tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên cho trẻ.

Trẻ nên ăn nhiều trái cây vào mùa lạnh để tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Lê

Theo Đông y, lê có tính mát, tác dụng nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho. Lê chứa nhiều nước, chất xơ, giúp bù nước hiệu quả khi thời tiết hanh khô. Lê hấp đường phèn hoặc hấp với mật ong (cho trẻ trên một tuổi) là bài thuốc dân gian lành tính, hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, phụ huynh không nên cho trẻ ăn lê khi đang bị tiêu chảy vì có thể làm tình trạng nặng thêm.

Táo

Trái cây này chứa nhiều quercetin - chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng bảo vệ tế bào phổi khỏi tác động của không khí lạnh, bụi mịn, yếu tố gây viêm. Chất xơ trong táo (đặc biệt là pectin) giúp tăng nhu động ruột, giảm táo bón. Vỏ táo chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng nên rửa sạch kỹ hoặc ngâm nước muối trước khi cho trẻ ăn để loại bỏ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Kiwi

Thực phẩm này có hàm lượng vitamin C cao hơn cam đến hai lần. Kiwi còn chứa vitamin E, kali, polyphenol, enzym actinidin, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Ăn kiwi đều đặn có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh nhiễm trùng hô hấp trên ở trẻ nhỏ.

Chuối

Chuối giàu năng lượng, dễ tiêu hóa, phù hợp cho trẻ trong những ngày trời lạnh, khi nhu cầu nhiệt lượng tăng cao. Chuối chứa vitamin B6 hỗ trợ sản sinh kháng thể, đồng thời hàm lượng kali dồi dào điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi. Cha mẹ không nên cho trẻ ăn chuối lúc đói hoặc khi đang bị ho có đờm vì có thể gây tăng tiết chất nhầy, khiến bé khó chịu ở họng.

Bác sĩ Huệ lưu ý không nên cho trẻ ăn trái cây lấy trực tiếp từ tủ lạnh vì dễ làm tổn thương niêm mạc họng, gây viêm họng hoặc ho. Thời điểm tốt nhất để ăn trái cây là giữa hai bữa ăn chính (khoảng 10h hoặc 15h) giúp cơ thể hấp thu vitamin tốt. Hạn chế cho trẻ ăn vào buổi tối, tránh ảnh hưởng giấc ngủ hoặc gây khó tiêu. Phụ huynh nên lựa chọn trái cây tươi, rửa sạch, bảo quản đúng cách.

Vào mùa lạnh, độ ẩm không khí thường giảm, dễ khiến trẻ bị mất nước qua hơi thở, da. Trái cây cung cấp lượng nước, bổ sung đường tự nhiên để trẻ duy trì năng lượng, hỗ trợ quá trình chuyển hóa, giữ ấm cơ thể.

Đình Lâm