5 loại ngũ cốc tốt cho trẻ

Yến mạch, hạt diêm mạch, gạo lứt chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển nhưng cần sử dụng đúng cách và phù hợp độ tuổi.

Ngũ cốc cung cấp tinh bột phức hợp, chất xơ, vi chất thiết yếu cho sự phát triển của trẻ. Loại thực phẩm này giàu carbohydrate phức tạp giúp duy trì năng lượng, sự tập trung, ổn định đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư. Ngũ cốc thường có kết cấu mềm, dễ tiêu, phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của bé.

ThS.BS.CKII Vũ Đình Phương Ân, chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, khuyên phụ huynh nên cho trẻ làm quen với ngũ cốc từ 6 tháng tuổi, thường là yến mạch hoặc gạo. Ở giai đoạn này trẻ bắt đầu ăn dặm, hệ tiêu hóa cũng có thể xử lý những loại thực phẩm này. Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế (như bột mì trắng) để giữ trọn vẹn chất xơ và vitamin. Bé nên ăn luân phiên các loại ngũ cốc như 5 loại dưới đây để nhận đủ nhóm chất khác nhau.

Yến mạch

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón. Thực phẩm này cũng có nhiều sắt, kẽm, vitamin nhóm B hỗ trợ phát triển trí não, tăng cường miễn dịch. Phụ huynh nấu cháo, làm bánh quy yến mạch hoặc trộn cùng sữa chua, trái cây cho trẻ ăn sáng hoặc bữa xế.

Trẻ có thể dùng yến mạch thay cho bữa sáng hoặc bữa xế. Ảnh được tạo bởi AI

Diêm mạch

Hạt diêm mạch (quinoa) chứa protein hoàn chỉnh với 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, đồng thời giàu canxi, magie, sắt, giúp xương chắc khỏe, bổ máu. Loại hạt này không chứa gluten, an toàn cho trẻ có cơ địa dị ứng. Phụ huynh có thể nấu chung với cơm, trộn vào salad hoặc nấu súp.

Hạt kê

Hạt kê dễ tiêu hóa, rất phù hợp cho trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc trẻ mới tập ăn dặm. Loại hạt này có hàm lượng lecithin và choline cao, tốt cho sự phát triển của hệ thần kinh, trí nhớ. Phụ huynh có thể dùng hạt kê để nấu cháo, chè hoặc nghiền thành bột làm bánh.

Gạo lứt

Gạo lứt giữ được lớp cám, mầm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin B1, B3, B6, khoáng chất như mangan, magie. Chất xơ trong gạo lứt góp phần ổn định đường huyết, tạo năng lượng bền bỉ cho trẻ hoạt động cả ngày. Bé có thể ăn gạo lứt thay cơm trắng, nấu cháo hoặc xay thành bột ngũ cốc. Với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, phụ huynh nên xay mịn hoặc nấu thật nhừ vì hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện để xử lý lớp vỏ thô của loại ngũ cốc này.

Lúa mạch

Lúa mạch giàu chất xơ, chất chống oxy hóa có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ hệ miễn dịch ở trẻ, đồng thời giảm tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa. Bố mẹ chế biến lúa mạch thành món súp hoặc thêm vào các món hầm, nước lúa mạch cho trẻ uống.

Khi trẻ thử một loại ngũ cốc mới, phụ huynh nên cho ăn lượng nhỏ, theo dõi trong 2-3 ngày, chế biến ngũ cốc tự nhiên, tránh loại đóng hộp, thực phẩm công nghiệp chứa nhiều đường, chất bảo quản. Trường hợp trẻ có cơ địa nhạy cảm, dị ứng, bố mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn chi tiết.

Đình Lâm