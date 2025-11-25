6 loại quả giảm đầy hơi nên ăn thường xuyên

Vào mùa lạnh, quá trình tiêu hóa thức ăn chậm hơn bình thường, thêm vào đó thực phẩm nhanh nguội, có thể làm tăng nguy cơ sinh khí, dẫn đến đầy hơi. Ăn thường xuyên một số quả dưới đây góp phần ngăn tình trạng này.

Cà chua có chỉ số đường huyết thấp, giàu kali, vitamin C và vitamin A. Kali giúp cân bằng lượng natri và lượng chất lỏng trong cơ thể. Cà chua cũng chứa chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm, tăng cường sức khỏe đường ruột cũng như sức khỏe tổng thể.