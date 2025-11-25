6 loại quả giảm đầy hơi nên ăn thường xuyên

Vào mùa lạnh, quá trình tiêu hóa thức ăn chậm hơn bình thường, thêm vào đó thực phẩm nhanh nguội, có thể làm tăng nguy cơ sinh khí, dẫn đến đầy hơi. Ăn thường xuyên một số quả dưới đây góp phần ngăn tình trạng này.
Cà chua có chỉ số đường huyết thấp, giàu kali, vitamin C và vitamin A. Kali giúp cân bằng lượng natri và lượng chất lỏng trong cơ thể. Cà chua cũng chứa chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm, tăng cường sức khỏe đường ruột cũng như sức khỏe tổng thể.
Cam chứa đường tự nhiên, giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng khác gồm vitamin C, kali và canxi hỗ trợ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Cam có hàm lượng nước cao, chỉ số đường huyết và hàm lượng FODMAP thấp, ít có khả năng gây đầy bụng, sinh khí.
Quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi và mâm xôi đen giàu chất xơ, vitamin C, kali, magie và chất chống oxy hóa. Chúng được coi là thực phẩm ít FODMAP, không gây đầy hơi. Bạn có thể kết hợp quả mọng với sữa chua để tăng cường probiotics (vi khuẩn có lợi trong đường ruột), hỗ trợ tiêu hóa.
Kiwi cây có hàm lượng đường thấp, giúp ổn định lượng đường trong máu, cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Kiwi chứa chất xơ, vitamin C, kali và chất chống oxy hóa. Ăn kiwi xanh có thể giảm đầy hơi sau bữa ăn chứa nhiều protein thịt bò hoặc thịt đỏ khác.
Đu đủ chứa vitamin C, vitamin A, lycopene và một loại enzyme gọi là papain. Papain có thể giúp tiêu hóa thức ăn. Khi thức ăn được phân hủy dễ dàng hơn trong quá trình tiêu hóa, giảm đầy hơi. Nên ăn đu đủ vừa chín tới thay vì đu đủ sống. Ăn nhiều các món gỏi làm từ đu đủ xanh có thể gây lạnh bụng, gián đoạn tiêu hóa.
Dứa chứa vitamin C, đồng, một chất gọi là bromelain. Bromelain có vai trò phân giải protein thành các axit amin và peptide nhỏ hơn, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ, hỗ trợ ngăn ngừa đầy hơi. Bromelain còn có đặc tính kháng khuẩn, góp phần bảo vệ ruột khỏi một số vi khuẩn gây hại.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI