5 dưỡng chất nếu thiếu trẻ thường khóc đêm

Thiếu canxi, vitamin D, protein, magie, sắt và kẽm khiến trẻ dễ quấy khóc do xương yếu, thần kinh kém ổn định, đề kháng giảm, ngủ không ngon.

Khóc đêm là biểu hiện sinh lý bình thường ở trẻ. Tuy nhiên, nếu trẻ khóc đêm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, sức khỏe tổng thể, gây áp lực tâm lý lên cha mẹ, tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh. Bên cạnh các yếu tố như môi trường, tiêu hóa, tâm lý, thiếu một số vi chất dinh dưỡng thiết yếu cũng có thể khiến trẻ khó chịu, giấc ngủ chập chờn.

Vitamin D

Vitamin D đóng vai trò quan trọng với sức khỏe cơ xương, giúp hấp thụ canxi. Thiếu vitamin D có thể khiến trẻ quấy khóc do đau nhức xương và cơ, ngủ kém hay cáu kỉnh. Thiếu hụt vitamin D có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa cảm xúc, hành vi của trẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Toản, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, trẻ sơ sinh thường không nhận đủ vitamin D do hàm lượng vitamin D trong sữa mẹ thấp, thời gian tiếp xúc ánh nắng tự nhiên của trẻ lại bị hạn chế. Trẻ bú mẹ hoàn toàn hoặc một phần nên uống bổ sung vitamin D dạng nhỏ giọt với liều 400 IU/ngày bắt đầu từ 4 tuần tuổi đến một tuổi.

Một em bé sơ sinh đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Canxi

Canxi là thành phần chính của xương, đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động của hệ thần kinh và cơ. Khi trẻ thiếu canxi, nồng độ canxi ion hóa trong máu giảm, làm tăng tính kích thích của hệ thần kinh - cơ, dẫn đến các biểu hiện như dễ giật mình, ngủ chập chờn, quấy khóc về đêm.

Để phòng và cải thiện tình trạng thiếu canxi, phụ huynh cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân đối cho trẻ theo độ tuổi. Tăng cường các thực phẩm giàu canxi (sữa, chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, trứng...) và vitamin D để hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả. Trẻ bú mẹ hoàn toàn nên được mẹ bổ sung đủ canxi và vitamin D qua chế độ ăn, tắm nắng buổi sáng hợp lý. Trẻ thiếu canxi cần bổ sung canxi và vitamin D theo chỉ định của bác sĩ.

Magie

Magie giúp thư giãn cơ bắp, điều hòa hệ thần kinh, sản xuất hormone melatonin và tăng cường chất dẫn truyền thần kinh GABA. Trẻ thiếu hụt magie sẽ khó ngủ và quấy khóc ban đêm. Bố mẹ nên bổ sung magie cho trẻ qua sữa mẹ hoặc sữa công thức theo khuyến nghị, đảm bảo chế độ dinh dưỡng của mẹ giàu rau xanh, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt. Nếu trẻ bú mẹ hoàn toàn mà vẫn có dấu hiệu thiếu, cần đưa trẻ đi khám để được xét nghiệm và bổ sung đúng liều lượng.

Sắt

Trẻ thiếu sắt còn có thể gặp hội chứng chân không yên, khiến chân có cảm giác khó chịu và thôi thúc di chuyển, gây mệt mỏi và ngủ không sâu giấc. Trẻ sơ sinh thiếu sắt dễ quấy khóc ban đêm do thiếu máu ảnh hưởng đến vận chuyển oxy và hoạt động thần kinh. Bố mẹ nên đưa trẻ đi khám để được xét nghiệm, chẩn đoán và bổ sung sắt theo chỉ định bác sĩ, duy trì chế độ dinh dưỡng giàu sắt cho mẹ.

Kẽm

Kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong chức năng thần kinh và điều hòa giấc ngủ của trẻ. Bổ sung kẽm giúp kéo dài giấc ngủ ban đêm và tổng thời lượng ngủ chất lượng ở trẻ nhũ nhi. Thiếu kẽm còn ảnh hưởng đến hoạt động dẫn truyền thần kinh, khiến trẻ khó ngủ sâu, hay giật mình, quấy khóc. Ngoài quấy khóc đêm, trẻ còn biếng ăn, chậm phát triển, rụng tóc hoặc dễ mắc bệnh nhiễm trùng. Bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác tình trạng thiếu kẽm của bé, hướng dẫn phụ huynh bổ sung phù hợp.

Hằng Trần