6 thói quen giúp bảo vệ xương trẻ em

Trẻ đeo ba lô phù hợp, tập thể dục thường xuyên, mang bảo hộ khi chơi thể thao giúp xương trẻ phát triển tốt, tránh chấn thương.

Mang giày phù hợp

Mang giày vừa vặn giúp cải thiện sự cân bằng, tư thế khi trẻ di chuyển, vận động thể chất, phòng tránh ngã. Giày không phù hợp, quá chật hoặc cứng dễ làm biến dạng bàn chân, cản trở sự phát triển của cơ bắp, dây chằng, ảnh hưởng tiêu cực đến dáng đi.

Ăn hạt mè

Loại hạt này giàu canxi, phốt pho, quan trọng cho sự hình thành, sức khỏe của xương. Những trẻ thường xuyên ăn thực phẩm này giúp xương chắc khỏe hơn. Cha mẹ rắc hạt mè vào bữa ăn hoặc thêm vào đồ ăn nhẹ của bé. Ngoài mè, nghệ chứa chất curamin có đặc tính chống viêm, góp phần duy trì mật độ xương. Trẻ em 4-8 tuổi cần 1.000 mg canxi mỗi ngày, thanh thiếu niên cần nhiều hơn. Ngoài hạt mè, bé nên ăn rau lá xanh, sữa, hạnh nhân, trứng, cá... để tăng cường sức khỏe xương.

Khuyến khích trẻ em tập thể dục

Các hoạt động như đi bộ, chạy, nhảy và leo trèo tốt cho việc xây dựng xương. Trẻ chơi đạp xe, đá bóng, trượt patin nên đội mũ bảo hiểm, có miếng đệm đầu gối, miếng bảo vệ khuỷu tay để đảm bảo an toàn.

Dạy trẻ cách tiếp đất an toàn, gập đầu gối, lăn khi ngã hoặc sử dụng cánh tay một cách thích hợp để giảm tác động, phòng tránh nguy hiểm. Trẻ học được cách ứng phó với các tình huống không may cũng cảm thấy tự tin hơn khi khám phá, đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

Đeo ba lô phù hợp

Ba lô nặng có thể gây căng cơ, xương của trẻ. Cha mẹ hãy đảm bảo trọng lượng ba lô không quá 10-15% trọng lượng cơ thể thể và cả hai quai đều được sử dụng đúng cách.

Trẻ nên đeo ba lô phù hợp, tránh gây hại xương khớp. Ảnh được tạo bởi AI

Khám sức khỏe định kỳ

Quá trình quá triển xương của trẻ có thể được theo dõi thông qua khám sức khỏe định kỳ. Trường hợp bé bị ngã, gãy xương nhiều lần cha mẹ nên kiểm tra những vấn đề tiềm ẩn như thiếu hụt vitamin D hoặc mật độ xương thấp.

Kiểm soát thời gian sử dụng điện tử

Trẻ dành thời gian sử dụng thiết bị điện tử sẽ dẫn đến lối sống ít vận động. Cha mẹ hãy đặt giới hạn thời gian sử dụng màn hình, khuyến khích trẻ vận động ngoài trời. Trẻ tiếp xúc với ánh nắng cũng thúc đẩy cơ thể tổng hợp vitamin D. Vitamin này làm tăng khả năng hấp thụ canxi và phospho từ thức ăn tại ruột non, giúp xương trẻ phát triển tối ưu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)