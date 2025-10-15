5 chất dinh dưỡng bảo vệ phổi khi ô nhiễm không khí

Vitamin C giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, omega-3 hỗ trợ giảm viêm, magie làm thông thoáng đường thở, giảm ảnh hưởng của không khí ô nhiễm đến phổi.

Vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa có thể loại bỏ các gốc tự do do không khí ô nhiễm gây ra. Người thường xuyên tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao thường có nồng độ vitamin C trong máu thấp hơn. Vitamin này có tác dụng tăng cường mô phổi, giảm viêm, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hay gặp trong môi trường khói bụi.

Chất béo omega-3

Chất dinh dưỡng này có trong cá, thực phẩm bổ sung từ tảo. Omega-3 giúp giảm viêm phổi, giảm sưng ở phế quản, bảo vệ lớp niêm mạc của đường thở, ngăn các cơn hen suyễn bùng phát. Các chất ô nhiễm trong không khí kích hoạt phản ứng ở phổi. Chất béo này cũng tốt cho tim, não, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Magie

Magie quan trọng cho việc thư giãn cơ bắp, bao gồm cả cơ xung quanh ống phế quản. Người có nồng độ magie thấp dễ bị hen suyễn, thở khò khè, suy giảm chức năng phổi. Magie giúp thư giãn đường thở, giảm co thắt, thở dễ dàng hơn, nhất là trong môi trường ô nhiễm có thể gây hại sức khỏe.

Quercetin

Quercetin có trong táo, hành tây và nhiều loại quả mọng. Chúng hoạt động như chất chống oxy hóa và chất histamine tự nhiên, làm dịu tình trạng viêm trong phổi. Chất dinh dưỡng này có thể cải thiện chức năng phổi, làm giảm triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Vitamin D

Vitamin D có lợi cho sức khỏe hô hấp, song người không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài thường thiếu hụt. Cơ thể thiếu vitamin D liên quan đến nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, suy giảm chức năng phổi.

Bên cạnh bổ sung đủ các chất dinh dưỡng này, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh như tránh xa khói thuốc lá, tập thể dục, thường xuyên mở cửa không gian sống để tăng lưu thông không khí. Hút thuốc làm suy giảm sức khỏe phổi, dẫn đến tắc nghẽn đường thở.

Đeo khẩu trang khi ra ngoài rất cần thiết để bảo vệ phổi khỏi các chất ô nhiễm độc hại, giảm tiếp xúc với bụi mịn. Thay vì chạy bộ ngoài trời, bạn nên chọn tập thể dục trong nhà. Sử dụng máy lọc không khí để lọc sạch các chất ô nhiễm không khí trong nhà. Trồng cây lưỡi hổ, cây kiêm tiền trong không gian sống góp phần loại bỏ các chất độc hại, cung cấp oxy để thở.

Người bị khó thở, đau ngực nên đến bác sĩ kiểm tra. Các triệu chứng này có thể là dấu hiệu của vấn đề tim mạch hoặc phổi nghiêm trọng, cần được chẩn đoán và xử lý kịp thời.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)