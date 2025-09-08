5 cách phòng tránh bệnh giãn phế quản

Điều trị dứt điểm các bệnh nhiễm trùng phổi, duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ có thể giảm nguy cơ giãn phế quản.

Giãn phế quản là tình trạng ống dẫn khí trong phổi bị giãn rộng, mất đàn hồi, dễ ứ đọng đờm, tái phát nhiều đợt nhiễm khuẩn hô hấp. Bệnh có thể diễn tiến trở thành mạn tính, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng để phòng tránh hoặc kiểm soát bệnh.

Tiêm vaccine đầy đủ

Vaccine đóng vai trò quan trọng trong việc phòng bệnh giãn phế quản, nhất là trẻ em. ThS.BS Phan Thị Anh Thư, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tiêm phòng sởi, ho gà giúp giảm các biến chứng hô hấp lâu dài, trong đó có giãn phế quản. Tiêm vaccine cúm mùa, viêm phổi do phế cầu và Covid-19 cũng có thể phòng nhiễm trùng đường hô hấp.

Tránh khói thuốc và khí độc hại

Khói thuốc lá chứa hóa chất, trong đó có nhiều chất gây ung thư và phá hủy mô phổi. Khói bụi, hơi hóa chất, khí độc từ môi trường ô nhiễm cũng làm suy yếu đường thở, khiến viêm phổi dễ tái phát, dần dẫn đến giãn phế quản. Bác sĩ Thư khuyên người làm việc trong môi trường nhiều bụi hoặc khí độc cần trang bị khẩu trang đạt chuẩn hoặc mặt nạ lọc chuyên dụng để bảo vệ hệ hô hấp.

Tập thể dục giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng bệnh. Ảnh tạo bởi AI

Điều trị triệt để các bệnh nhiễm trùng phổi

Nhiễm trùng phổi ở trẻ em không được điều trị đúng cách dễ để lại sẹo, làm hỏng cấu trúc phế quản, gây giãn phế quản về sau. Do đó, trẻ cần được đưa đi khám ngay khi có dấu hiệu sốt cao, ho dai dẳng, khó thở. Bác sĩ chỉ định dùng thuốc kháng sinh hoặc phương pháp điều trị phù hợp để kiểm soát tình trạng viêm, bảo tồn chức năng phổi. Người lớn từng mắc bệnh lao phổi, viêm phổi nặng hoặc bệnh hô hấp mạn tính cũng cần tuân thủ phác đồ, tái khám định kỳ để tránh biến chứng.

Cảnh giác với dị vật đường thở

Theo bác sĩ Thư, một trong những nguyên nhân gây giãn phế quản ít được chú ý là hít phải dị vật. Trẻ có thể nuốt hoặc hít các mảnh đồ chơi, hạt, thức ăn nhỏ lọt vào đường thở. Dị vật không được lấy ra kịp thời sẽ gây tắc nghẽn, viêm nhiễm kéo dài, có khả năng làm hỏng cấu trúc phổi.

Duy trì lối sống lành mạnh

Giữ đường hô hấp khỏe mạnh cũng là biện pháp quan trọng ngăn ngừa giãn phế quản. Rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh. Không gian sống cần thông thoáng, sạch bụi, hạn chế nấm mốc. Vệ sinh máy lọc không khí, điều hòa, hút bụi thường xuyên là những cách đơn giản nhưng hiệu quả. Chế độ dinh dưỡng cân bằng, tập luyện thể dục đều đặn, nhất là các bài tập hít thở, bơi lội, yoga giúp tăng cường dung tích phổi, nâng cao hệ miễn dịch.

Thu Giang