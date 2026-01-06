5 cách hỗ trợ làm sạch phổi

Thay đổi tư thế cơ thể, vỗ ngực, hít hơi nước và ho có kiểm soát giúp làm loãng đờm, có thể làm sạch phổi và tăng cường chức năng hô hấp.

Phổi cung cấp oxy cho cơ thể và có khả năng tự làm sạch. Duy trì sức khỏe phổi bằng cách tránh khói thuốc, ô nhiễm, chất kích ứng đồng thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ giảm tích tụ chất nhầy.

Uống trà xanh

Uống trà xanh giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ phổi, giảm viêm và phòng suy giảm chức năng hô hấp theo thời gian. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác như trái cây, rau củ cũng góp phần duy trì đường thở khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe hô hấp tổng thể.

Ho có kiểm soát

Ho là cơ chế tự nhiên giúp loại bỏ chất nhầy và độc tố khỏi phổi. Ho có kiểm soát đặc biệt hữu ích cho người khó làm sạch chất nhầy hoặc nghẹt mũi mạn tính.

Cách thực hiện: Ngồi thẳng, vai thả lỏng, hít thở chậm bằng mũi, giữ hơi một lát rồi ho ngắn và mạnh. Lặp lại quá trình này giúp chất nhầy sâu trong phổi được tống ra ngoài, thông thoáng đường thở và giảm nguy cơ nhiễm trùng hô hấp.

Kỹ thuật dẫn lưu tư thế

Dẫn lưu tư thế là phương pháp sử dụng trọng lực để làm chất nhầy trong phổi thoát ra, cải thiện hô hấp và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Các tư thế khác nhau tập trung dẫn lưu chất nhầy từ từng vùng phổi cụ thể. Ví dụ, nằm ngửa kê gối dưới hông khiến ngực thấp hơn hông, thuận lợi cho việc dẫn lưu. Hít sâu chậm rồi thở ra kéo dài tăng hiệu quả của quá trình này. Thực hành thường xuyên có lợi cho người mắc bệnh hô hấp mạn tính, hỗ trợ duy trì chức năng phổi.

Hít hơi nước

Hít hơi nước thông thoáng đường thở, làm loãng chất nhầy trong phổi, giảm nghẹt mũi và các triệu chứng nhiễm trùng hô hấp, đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Vỗ ngực để loại bỏ chất nhầy

Vỗ ngực là kỹ thuật dùng bàn tay vỗ nhịp nhàng lên thành ngực, làm lỏng chất nhầy sâu trong phổi và tống ra ngoài dễ dàng. Phương pháp thường kết hợp với dẫn lưu tư thế, bài tập thở, uống đủ nước và vệ sinh đường thở, mang lại hiệu quả cao cho người nghẹt mũi mạn tính hoặc bệnh hô hấp.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)