5 biến chứng do tràn máu màng phổi

Tràn máu màng phổi có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, sốc mất máu và tổn thương phổi lâu dài.

Tràn máu màng phổi là tình trạng máu tích tụ bất thường trong khoang màng phổi, làm thay đổi cấu trúc và chức năng hô hấp. Theo thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thành Đô, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nguyên nhân thường do rách nhu mô phổi, đứt bó mạch gian sườn hoặc động mạch vú trong. Bệnh có thể kéo theo nhiều biến chứng nếu không được điều trị, can thiệp kịp thời.

Suy hô hấp cấp tính

Biến chứng thường gặp và nguy hiểm nhất là suy hô hấp cấp tính. Khi máu tích tụ nhiều trong khoang màng phổi, phổi bị chèn ép và không thể giãn nở như bình thường. Khả năng trao đổi khí vì thế suy giảm nhanh chóng. Người bệnh xuất hiện tình trạng khó thở, thở nhanh nông, tím tái, nồng độ oxy trong máu giảm sâu. Nếu không cấp cứu kịp thời, người bệnh sẽ suy hô hấp cấp tính.

Sốc mất máu

Nếu tràn máu màng phổi do vỡ mạch máu lớn hoặc chấn thương nặng, lượng máu mất vào khoang màng phổi lớn. Tình trạng mất máu cấp tính này làm tụt huyết áp, giảm lượng máu nuôi cơ quan dẫn đến sốc mất máu. Đây là biến chứng cấp tính cần được cấp cứu ngay.

Bác sĩ Thành Đô khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tràn mủ màng phổi

Nếu tràn máu màng phổi không được dẫn lưu triệt để, nguy cơ nhiễm trùng khoang màng phổi cũng tăng cao. Máu tồn đọng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, lâu ngày có thể chuyển thành tràn mủ màng phổi. Người bệnh thường sốt cao kéo dài, đau tức ngực, mệt mỏi, sụt cân, viêm nhiễm khiến quá trình điều trị phức tạp hơn.

Máu đông trong khoang màng phổi

Biến chứng máu đông trong khoang màng phổi xảy ra khi máu không được dẫn lưu kịp thời hoặc dẫn lưu không hoàn toàn khiến phần máu tồn đọng đông lại và tạo thành các cục bám vào màng phổi. Theo thời gian, những khối máu đông này không dẫn lưu ra được làm giảm hiệu quả điều trị, đôi khi buộc phải can thiệp phẫu thuật để loại bỏ.

Xơ hóa - dày dính màng phổi

Hệ quả muộn của tràn máu màng phổi là xơ hóa, dày dính màng phổi. Khi máu hoặc mủ tồn tại kéo dài trong khoang màng phổi, phản ứng viêm mạn tính xảy ra, khiến lá màng phổi dày lên, dính chặt vào nhau. Khi đó, dung tích phổi giảm, phổi mất đi độ đàn hồi cần thiết để hô hấp. Người bệnh thường xuyên thấy khó thở, hụt hơi khi gắng sức, mệt mỏi kéo dài, giảm chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Thành Đô khuyến cáo tràn máu màng phổi là tình trạng nguy hiểm, nhất là với người có tiền sử chấn thương ngực, phẫu thuật lồng ngực hoặc bệnh lý phổi mạn tính. Người bệnh khám sớm, được chẩn đoán chính xác giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo vệ chức năng phổi.

Thu Giang