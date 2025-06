Dấu hiệu máu tràn vào màng phổi

Người bị tràn máu màng phổi thường có biểu hiện khó thở, cảm giác hụt hơi hoặc phải thở nhanh, thở nông để bù lại lượng oxy thiếu hụt.

Tràn máu màng phổi là tình trạng máu tích tụ bất thường trong khoang màng phổi. Theo thạc sĩ, bác sĩ Trần Duy Hưng, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể gây suy hô hấp, sốc mất máu, nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Tràn máu màng phổi có thể xảy ra do chấn thương trực tiếp vào phần lồng ngực như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, gãy xương sườn, vật nhọn đâm xuyên thấu. Các thủ thuật can thiệp ngoại khoa như đặt ống dẫn lưu, sinh thiết màng phổi, phẫu thuật lồng ngực cũng có khả năng gây tràn máu màng phổi. Một số nguyên nhân không do chấn thương như vỡ mạch máu bất thường trong lồng ngực, ung thư di căn vào phổi.

Bác sĩ Hưng cho biết người bệnh bị tràn máu màng phổi thường có biểu hiện khó thở, cảm giác hụt hơi hoặc phải thở nhanh, thở nông để bù lại lượng oxy thiếu hụt. Cơn đau ngực xuất hiện rõ rệt, tăng lên khi người bệnh hít sâu, ho hoặc đổi tư thế. Một số người bị tụt huyết áp, tim đập nhanh, kèm theo cảm giác bồn chồn, hồi hộp hoặc lo âu.

Da của người bệnh cũng có thể lạnh, tái nhợt hoặc xuất hiện cảm giác châm chích khó chịu. Trong trường hợp diễn tiến chậm hoặc lượng máu ít, triệu chứng có thể không rõ ràng, dễ bị bỏ sót nếu người bệnh chủ quan. Người bị va đập tại lồng ngực trước đó cần đặc biệt lưu ý những bất thường của cơ thể.

Bác sĩ nội soi cho người bệnh tràn dịch màng phổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bị tràn máu màng phổi thường có dáng vẻ mệt mỏi, thở nhanh, có thể phải ngồi gập người về phía trước để dễ thở hơn, da, niêm mạc nhợt do thiếu máu. Ở các ca nặng, người bệnh thậm chí có thể biểu hiện sốc mất máu, vã mồ hôi, huyết áp tụt. Đây là những biểu hiện chính mà bác sĩ nghi ngờ có tổn thương trong lồng ngực, chỉ định ngay các xét nghiệm hình ảnh để đánh giá.

Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tràn máu màng phổi như X-quang, siêu âm, CT đóng vai trò quan trọng giúp phát hiện tràn máu trong khoang màng phổi, xác định vị trí tổn thương... Trong tình huống khẩn cấp, phương pháp chẩn đoán hình ảnh tràn máu màng phổi giúp bác sĩ đưa ra quyết định tối ưu cho người bệnh.

Bác sĩ có thể xem xét và đưa ra chỉ định phổ biến khác gồm xét nghiệm dịch màng phổi nhằm xác định thành phần của dịch, từ đó phân biệt giữa máu, dịch thấm, dịch mủ hoặc dịch chảy từ khối u. Dịch lấy qua thủ thuật chọc hút được phân tích để bác sĩ xác định đúng nguyên nhân gây bệnh. Trong một số trường hợp, bác sĩ nội soi màng phổi để kiểm tra tổn thương đường hô hấp và phổi, phát hiện nguyên nhân gây chảy máu như khối u, dị vật hoặc chấn thương đường hô hấp.

Minh Đức