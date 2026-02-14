5 bệnh hô hấp thường gặp dịp Tết

Cúm, cảm lạnh, viêm phổi, viêm phế quản, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) thường gặp dịp Tết do thay đổi về giấc ngủ, chế độ ăn, thời tiết lạnh.

Rối loạn hô hấp là các bệnh lý tác động tới phổi, đường thở, thanh quản, khí quản, phế quản... gây ra triệu chứng như ho, khó thở, tức ngực. Bác sĩ Thân Thị Ngọc Lan, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết dịp Tết, trời rét, độ ẩm thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi làm bùng phát virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp.

Cúm

Virus cúm có khả năng lây lan trực tiếp qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện khiến giọt bắn của dịch tiết mũi họng có chứa virus xuất hiện trong không khí. Ở những nơi tập trung đông người, tiếp xúc trực tiếp là điều kiện thuận lợi để cúm lây lan nhanh. Tết Nguyên đán là dịp nhiều người gặp gỡ, chúc tụng... làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cúm. Bệnh có các triệu chứng phổ biến là sốt, ho, ớn lạnh, mệt mỏi...

Viêm phổi

Bệnh xảy ra quanh năm, thường gặp nhiều hơn vào mùa đông - xuân, khi thời tiết lạnh, nhiệt độ thay đổi thất thường khiến sức đề kháng suy giảm. Triệu chứng thường gặp bao gồm ho, sốt, mệt mỏi, đau ngực, đổ mồ hôi, khó thở. Viêm phổi là bệnh lý nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng ở trẻ nhỏ, người từ 65 tuổi trở lên.

Cảm lạnh

Cảm lạnh là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên (mũi, họng) do virus gây ra. Bệnh thường gặp nhất là ở trẻ sơ sinh với các triệu chứng điển hình như nghẹt mũi, đau họng, hắt hơi, ho. Cảm lạnh thường diễn tiến trong khoảng 7-10 ngày, hiện chưa có thuốc đặc trị, vaccine phòng ngừa. Điều trị chủ yếu nhằm giảm nhẹ triệu chứng bằng thuốc thông thường như thuốc ho, thuốc xịt mũi, kết hợp chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

Viêm phế quản

Thời tiết lạnh trong dịp Tết là yếu tố thuận lợi làm khởi phát viêm phế quản. Bệnh có biểu hiện giống cảm lạnh nhưng thường nặng, có thể kèm theo sốt, ho khạc đờm, đau tức ngực, khò khè, khó thở. Khi xuất hiện triệu chứng này, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, áp xe phổi.

Bệnh do virus hợp bào hô hấp

Virus hợp bào hô hấp (RSV) lây lan chủ yếu qua đường giọt bắn từ ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc bề mặt nhiễm bẩn. Đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp nhất ở trẻ nhỏ. Nhiễm RSV ở trẻ có thể dẫn đến viêm tiểu phế quản nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Người trên 60 tuổi nhiễm RSV thường có biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp dưới với triệu chứng như ho kéo dài, khó thở, sốt, mệt mỏi.

Bác sĩ Lan khuyên phòng ngừa các bệnh rối loạn hô hấp thường gặp trong dịp Tết bằng cách giữ ấm cơ thể khi ra ngoài, nhất là khi đi chúc Tết. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc gần với người có biểu hiện ho, sốt.

Hiếu Nguyễn