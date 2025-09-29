4 nguyên nhân hại phổi ngoài hút thuốc lá

Không chỉ thuốc lá mà căng thẳng kéo dài, ngồi một chỗ quá lâu, tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm không khí trong thời gian dài cũng gây hại sức phổi.

Vai trò chính của phổi là trao đổi khí, cung cấp oxy cho máu, thải carbon dioxide ra ngoài, đảm bảo hoạt động sống của tế bào. Chúng cũng bảo vệ cơ thể bằng cách loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, virus thông qua hệ thống lông mao và chất nhầy. Bên cạnh hút thuốc lá là nguyên nhân gây hại phổi, một số lối sống cũng khiến cơ quan này bị tổn thương.

Ngồi một chỗ trong thời gian dài

Phổi hoạt động tốt khi vận động thể chất thường xuyên giúp tăng dung tích phổi, các cơ hô hấp khỏe, cơ thể sử dụng oxy tốt hơn. Thói quen ngồi một chỗ trong thời gian dài khiến các cơ hô hấp teo, yếu đi. Mỗi người nên duy trì thói quen tập thể dục nhịp điệu thường xuyên, thực hành yoga, tập thở góp phần duy trì sự linh hoạt, khả năng hoạt động của phổi.

Tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí như bụi mịn, oxit nitơ gây kích ứng đường thở và giảm khả năng hô hấp. Tiếp xúc lâu dài với chất ô nhiễm dẫn đến hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, ung thư phổi. Người sống ở thành phố lớn nên giảm thiểu rủi ro sức khỏe bằng cách theo dõi chất lượng không khí, đeo khẩu trang vào những ngày ô nhiễm nặng, sử dụng máy lọc không khí trong nhà.

Nhóm người làm công việc xây dựng, khai thác mỏ than tiếp xúc với bụi, khói hoặc amiăng dẫn đến bụi phổi, sẹo phổi, hen suyễn, viêm phế quản mạn tính. Sử dụng đồ bảo hộ lao động, kiểm tra sức khỏe thường xuyên là những điều cần làm để bảo vệ phổi.

Stress kéo dài cũng ảnh hưởng sức khỏe hô hấp. Ảnh: AI

Căng thẳng kéo dài

Những người bị căng thẳng mạn tính thường thở nhanh, nông, không cung cấp đủ oxy cho phổi. Hormone được giải phóng đáp ứng với căng thẳng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm, gây ra những cơn hen suyễn. Sức khỏe tinh thần không ổn định thường kéo theo thói quen xấu như hút thuốc, ăn quá nhiều, gây hại phổi. Một số bài tập thở, thiền giúp cân bằng cảm xúc, tăng cường dung tích phổi.

Lựa chọn thực phẩm không lành mạnh

Chọn sai thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp. Chế độ ăn có nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chất béo không lành mạnh dẫn đến tình trạng viêm, suy yếu chức năng phổi, khiến mỡ tích tụ, gây áp lực lên cơ hoành. Thông thường người béo phì dễ mắc ngưng thở khi ngủ - rối loạn giấc ngủ đặc trưng bởi những đợt ngưng thở lặp đi lặp lại trong khi ngủ. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, vitamin E, C, axit béo omgega-3 thúc đẩy quá trình phục hồi phổi, giữ đường thở thông thoáng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)