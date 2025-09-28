Bị bụi phổi chữa khỏi không?

Tôi làm việc nhiều năm trong môi trường khói bụi, gần đây khó thở, mệt mỏi, bác sĩ chẩn đoán mắc bụi phổi. Bệnh này chữa hết không? (Quang Thái, 40 tuổi, Hải Phòng)

Bệnh bụi phổi là dạng tổn thương mạn tính ở phổi chủ yếu do người bệnh hít phải các hạt bụi vô cơ như silica, than đá, amiăng trong thời gian dài. Nếu những hạt bụi siêu mịn này xâm nhập sâu vào phế nang sẽ kích thích quá trình xơ hóa mô phổi.

Đây là bệnh nghề nghiệp thường gặp ở nhóm lao động tiếp xúc thường xuyên với môi trường ô nhiễm như khai thác than, cắt mài đá, xây dựng, luyện kim hoặc sản xuất vật liệu có chứa amiăng. Bệnh tiến triển âm thầm, đa số bệnh nhân chỉ phát hiện khi các triệu chứng đã rõ rệt, bao gồm ho kéo dài, khó thở khi gắng sức, đau tức ngực, cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Hiện chưa có phương pháp điều trị nào có thể chữa khỏi hoàn toàn bụi phổi vì tổn thương xơ hóa ở phổi không thể hồi phục. Các biện pháp chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng, giảm nguy cơ biến chứng. Người bệnh thường được kê thuốc giãn phế quản để dễ thở hơn, dùng kháng sinh trong trường hợp nhiễm khuẩn kèm theo hoặc hỗ trợ bằng liệu pháp oxy khi tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng.

Trong một số trường hợp đặc biệt, bác sĩ cân nhắc rửa phổi toàn bộ, nhưng đây không phải là điều trị thường quy. Ghép phổi chỉ áp dụng hạn chế ở giai đoạn cuối. Người bệnh bụi phổi vẫn có thể duy trì chất lượng cuộc sống nếu được phát hiện sớm và tuân thủ đúng phác đồ điều trị.

Người bệnh cần tuyệt đối tránh hút thuốc lá, hạn chế tối đa phơi nhiễm khói bụi. Người làm việc tại công trường xây dựng, mỏ khai thác, nhà máy xi măng, xưởng gỗ hoặc những nơi có nhiều bụi mịn nên sử dụng khẩu trang đạt chuẩn hoặc mặt nạ lọc bụi chuyên dụng để bảo vệ đường thở. Duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, tập luyện nhẹ nhàng, nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng. Khám sức khỏe định kỳ cũng là biện pháp quan trọng giúp bác sĩ theo dõi diễn tiến của bệnh.

Ths.BS Mai Mạnh Tam

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội