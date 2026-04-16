4 lựa chọn thay thế đường tinh luyện cho trẻ

Chà là, mật ong và đường mía thô là những chất tạo ngọt thay thế đường tinh luyện, ít qua chế biến hơn, có thể dùng lượng vừa phải cho trẻ.

Trẻ em vốn thích đồ ngọt, song ăn nhiều đường tinh luyện có thể dẫn đến béo phì, vấn đề về răng miệng, suy giảm năng lượng. Trẻ em từ 2 tuổi trở lên nên tiêu thụ ít hơn 25 g đường bổ sung (khoảng 6 muỗng cà phê) mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là những thực phẩm thay thế đường tinh luyện có lợi cho sức khỏe hơn giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt cho trẻ.

Mật ong

Mật ong giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ hệ miễn dịch và tiêu hóa. Đặc tính kháng khuẩn của mật ong còn giúp làm dịu đau họng, tăng cường sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, cha mẹ không nên cho trẻ dưới một tuổi dùng mật ong do nguy cơ ngộ độc botulinum. Với trẻ lớn hơn, phụ huynh có thể rưới mật ong lên cháo, thêm vào bánh mì nướng, pha sữa hoặc làm bánh.

Đường mía thô

Đường mía thô là chất tạo ngọt giàu dinh dưỡng, chứa nhiều sắt, magiê và kali. Loại đường này hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa thiếu máu ở trẻ em đang phát triển. Không giống như đường tinh luyện, đường mía thô trải qua quá trình chế biến tối thiểu, giữ lại nhiều khoáng chất thiết yếu. Cha mẹ thêm đường mía thô vào sữa ấm, bánh kẹo tự làm hoặc bánh mì để món ăn có hương vị đậm đà, cung cấp năng lượng lâu hơn cho bé trong cả ngày.

Đường dừa

Đường dừa được chiết xuất từ nhựa hoa dừa, giàu một số khoáng chất như kẽm, sắt và kali. Loại đường này có chỉ số đường huyết thấp hơn đường thông thường, giúp giải phóng năng lượng chậm hơn và hạn chế tăng đường huyết đột ngột. Bạn có thể dùng để làm bánh quy, bánh ngọt hoặc thêm vào ngũ cốc, mang đến lựa chọn tự nhiên và thơm ngon hơn cho trẻ.

Quả chà là

Loại quả này giàu chất xơ, canxi, chất chống oxy hóa, là một trong những chất tạo ngọt tự nhiên tốt cho sức khỏe trẻ em. Chà là hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường xương, cung cấp năng lượng bền vững. Cha mẹ xay chà là vào sinh tố, nhồi với các loại hạt hoặc sử dụng bột chà là làm nguyên liệu làm bánh. Không giống như đường tinh luyện, chà là mang lại vị ngọt, giá trị dinh dưỡng cao, lành mạnh trong chế độ ăn của bé.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)