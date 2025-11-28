4 loại hạt hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Phụ nữ ăn hạt mè, bí ngô, hạt lanh có thể cân bằng hormone, tốt cho tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh rất quan trọng với sức khỏe tổng thể. Ngoài rau củ, trái cây, một số loại hạt kích thước nhỏ nhưng giàu omega-3, kẽm, magie và các khoáng chất thiết yếu có thể phòng tránh thiếu chất.

Hạt lanh

Hạt lanh dồi dào chất béo omega-3 (ALA), giúp giảm viêm, tốt cho tim mạch. Loại hạt này cũng chứa ligan, hỗ trợ cân bằng estrogen tự nhiên. Chất xơ trong thực phẩm có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình giải độc nội tiết tố. Thực phẩm này hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, có lợi cho làn da và mái tóc. Phái đẹp xay hạt lanh, thêm 1-2 thìa cà phê vào sinh tố, sữa chua, bột yến mạch.

Hạt bí ngô

Thực phẩm này giàu kẽm, cần cho cơ thể điều hòa progesterone, testosterone. Chúng cũng chứa nhiều magie giúp giảm triệu chứng tiền kinh nguyệt, chuột rút và căng thẳng. Tryptophan là một loại axit amin trong hạt bí tham gia sản xuất serotonin, thúc đẩy giấc ngủ ngon.

Hạt bí ngô cũng hỗ trợ chức năng tuyến giáp và cân bằng nội tiết tố tổng thể. Phái đẹp nên ăn một nắm nhỏ hạt bí vào buổi sáng, thêm vào sữa chua hoặc sinh tố, rắc lên salad hoặc súp để món ăn thơm ngon.

Hạt mè

Hạt mè giàu canxi, sắt, kẽm giúp xương, tóc, móng chắc khỏe. Thực phẩm này cũng cung cấp selen, hoạt động như chất chống oxy hóa tự nhiên. Chất béo lành mạnh trong loại hạt này hỗ trợ sản xuất hormone, duy trì làn da rạng rỡ.

Thực phẩm này có lợi trong việc cân bằng estrogen sau khi rụng trứng và tăng cường lượng khoáng chất tổng thể. Bạn có thể cho hạt mè vào nước chấm, rắc lên salad, món vào để tăng thêm chất dinh dưỡng, món ăn thơm ngon.

Hạt hướng dương

Magie là khoáng chất thiết yếu tham gia vào 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, bao gồm chức năng thần kinh, co cơ, sản xuất năng lượng. Thiếu hụt magie có liên quan đến triệu chứng trầm cảm, lo âu. Hạt hướng dương giàu magie thích hợp cho người hay căng thẳng tinh thần. Ăn thường xuyên loại hạt này, cơ thể có thể điều chỉnh các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine, ổn định tâm trạng.

Phốt pho, canxi trong hạt này cũng có tác dụng duy trì xương chắc khỏe, ngăn loãng xương. Vitamin E cùng các chất chống oxy hóa khác có thể bảo vệ da khỏi stress oxy hóa, phòng tránh lão hóa sớm. Vitamin E cũng chữa lành vết thương, tái tạo tế bào da. Thực phẩm này tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều calo, dễ gây tăng cân khi ăn nhiều, cần dùng vừa phải.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)