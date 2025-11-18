4 thực phẩm nên ăn để tăng năng lượng, cân bằng nội tiết nữ

Hạt bí ngô giàu kẽm, nho khô đen cung cấp sắt, hạt lanh chứa omega-3 giúp điều hòa nội tiết tố, bổ sung năng lượng cho phái đẹp.

Hạt bí ngô

Loại hạt này chứa nhiều kẽm, magie tự nhiên, hỗ trợ giảm hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS), cải thiện tâm trạng, ít bị chuột rút, ngủ ngon. Các khoáng chất này cũng điều chỉnh nồng độ progesterone giúp chu kỳ kinh nguyệt đều đặn.

Hạt bí ngô cũng có chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa góp phần cải thiện kết cấu da, giảm viêm, tăng cường miễn dịch, giúp tóc mọc nhanh. Phái đẹp nên ăn thực phẩm này hàng ngày bằng cách rắc lên sữa chua, thêm vào cháo, ăn nắm nhỏ riêng lẻ.

Nho khô đen

Nho khô đen cung cấp sắt, cần thiết cho phụ nữ do mất máu hàng tháng từ chu kỳ kinh nguyệt. Lượng sắt thấp thường dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, da xỉn màu, rụng tóc. Ăn khoảng 7-10 quả nho khô giúp tăng hemoglobin, hỗ trợ lưu thông oxy tốt, ổn định năng lượng suốt cả ngày. Vị ngọt của thực phẩm cũng kiểm soát cơn thèm ăn. Chất chống oxy hóa trong nho khô đen hỗ trợ làn da sáng khỏe, giảm viêm, cải thiện tiêu hóa. Phụ nữ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, lạnh tay chân, thiếu năng lượng ăn quả này vài tuần có thể tăng cường sức khỏe.

Hạt lanh

Đây là nguồn axit béo omega-3 thực vật tốt, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, làn da, giảm viêm. Chúng cũng chứa lignan giúp điều hòa nồng độ estrogen, hữu ích cho phụ nữ bị mụn nội tiết, chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc có triệu chứng liên quan đến buồng trứng đa nang (PCOS).

Hạt lanh xay dễ hấp thụ, có thể thêm vào sinh tố, sữa, yến mạch, bánh mì. Ăn thực phẩm này thường xuyên hỗ trợ cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi, duy trì tâm trạng ổn định suốt chu kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ hay căng thẳng hoặc làm việc cường độ cao, bổ sung hạt lanh đem lại nhiều lợi ích.

Chà là

Chà là giúp tăng cường năng lượng tự nhiên tiện lợi, giàu sắt, kali, chất xơ, hữu ích cho phụ nữ dễ mệt mỏi, chán ăn trong chu kỳ kinh nguyệt.

Loại quả này cũng giúp duy trì năng lượng ổn định mà không bị hạ đường huyết đột ngột. Ăn 1-2 quả chà là mỗi ngày hỗ trợ tiêu hóa tốt, tăng cường nhu động ruột. Hàm lượng khoáng chất trong thực phẩm có tác dụng giảm yếu cơ, hỗ trợ tuần hoàn máu khỏe mạnh, thỏa cơn thèm đồ ngọt. Kết hợp chà là với hạt để món ăn nhẹ lành mạnh, giàu dinh dưỡng, tốt cho tinh thần trong những ngày học tập, làm việc bận rộn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)