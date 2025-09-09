4 lầm tưởng thường gặp về dậy thì

Trẻ không cao ngay khi dậy thì là bất thường, mụn là do vệ sinh da sai cách, béo phì không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ là những cách hiểu chưa đúng.

Thừa cân, béo phì không ảnh hưởng đến dậy thì sớm

Dậy thì là giai đoạn phát triển quan trọng, đánh dấu sự chuyển đổi từ trẻ em sang người trưởng thành, đặc trưng bởi những thay đổi về thể chất và sinh lý. Dậy thì sớm là khi trẻ gái xuất hiện các dấu hiệu của sự trưởng thành trước 8 tuổi và trước 9 tuổi ở trẻ trai.

Trẻ dậy thì sớm có thể cao hơn so với các bạn cùng lứa ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, xương của trẻ trưởng thành sớm hơn có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng, thường có chiều cao hạn chế khi trưởng thành. Bé có thể căng thẳng, cảm thấy lạc lõng, cô đơn ở thời điểm phát triển này.

Lượng mỡ dư thừa trong cơ thể làm tăng nồng độ estrogen và insulin, từ đó đẩy nhanh quá trình dậy thì. Cách để tránh tình trạng béo phì là khuyến khích trẻ em tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, duy trì luyện tập ba lần một tuần, mỗi lần 45 phút. Những trẻ tham gia hoạt động thể thao giúp đốt cháy calo thừa.

Đồ ăn vặt là một trong những nguyên nhân chính gây béo phì ở trẻ. Trẻ thừa cân nên bổ sung nhiều protein thực vật góp phần trì hoãn quá trình dậy thì và duy trì sức khỏe tốt cho trẻ. Bé nên hạn chế thịt chế biến sẵn (xúc xích, đồ ăn vặt đông lạnh, thịt xông khói) và thịt đỏ.

Trẻ không cao thêm ngay sau khi dậy thì là bất thường

Giai đoạn tăng trưởng của mỗi người là khác nhau. Cha mẹ không nên lo lắng nếu con mình không cao bằng các bạn cùng lớp hoặc không có cơ bắp. Chiều cao của bé trai thường tăng ở độ tuổi từ 12 đến 18, trong khi bé gái thường tăng ở độ tuổi từ 9 đến 15.

Tiếp xúc với nội dung người lớn không tác động đến trẻ

Tiếp xúc quá nhiều với nội dung người lớn có thể ảnh hưởng đến não của trẻ, nhất là tuyến yên. Tuyến này sẽ tiết ra các hormone kích thích tinh hoàn hoặc buồng trứng sản xuất hormone sinh dục, cụ thể là testosterone và estrogen, tạo tiền đề cho dậy thì sớm.

Mụn nhọt đều do không vệ sinh sạch sẽ

Đa phần cả bé trai và bé gái đều nổi mụn khi đến tuổi dậy thì. Mụn là do hormone gây ra, kết quả của việc dầu thừa tích tụ trong lỗ chân lông. Mụn thường biến mất sau vài ngày. Nếu trẻ nổi nhiều mụn, cha mẹ nên đưa con đi khám để điều trị đúng cách.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)