Nguyên nhân trẻ béo phì nhưng suy dinh dưỡng

Trẻ ăn thực phẩm nghèo chất dinh dưỡng, mắc bệnh lý, ít vận động dễ thừa cân nhưng thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng.

Chế độ ăn uống kém

Chế độ ăn uống không cân bằng, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng, đường, chất béo, thiếu vi chất khiến trẻ tăng cân, béo phì nhưng vẫn suy dinh dưỡng. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường. Suy dinh dưỡng còn có thể gây nhiễm trùng, mệt mỏi, khiến trẻ khó tập trung học tập.

Phụ huynh nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng cho trẻ. Trẻ nên ăn đủ các nhóm chất đạm, đường bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Ưu tiên các loại tốt như rau củ quả, cá, thịt gà, các loại hạt... Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường bổ sung vì chúng có thể dẫn đến tăng cân không lành mạnh và thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Cha mẹ nên tránh dùng thức ăn như một hình thức thưởng hoặc phạt con. Bởi theo thời gian điều này có thể dẫn đến thói quen ăn uống theo cảm xúc hoặc trẻ cố gắng dùng thức ăn để đối phó với những tình huống căng thẳng. Cha mẹ nên thường xuyên cho trẻ kiểm tra chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI) để xem con có tăng trưởng đạt chuẩn không.

Mắc bệnh lý

Trẻ mắc bệnh suy giáp, hội chứng Cushing, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) có thể ảnh hưởng đến sự chuyển hóa, tích lũy mỡ trong cơ thể, ảnh hưởng đến hấp thụ chất dinh dưỡng. Những trẻ này thường mập mạp song thường thiếu vitamin D, canxi, sắt, kẽm, dẫn đến thiếu máu. Cha mẹ nhận thấy trẻ có các dấu hiệu như thường quấy khóc, ngủ không sâu giấc, hay ra mồ hôi trộm nên đưa đi khám sớm.

Lười vận động

Trẻ ít hoạt động thể chất sẽ không tiêu hao năng lượng dư thừa mà tích tụ dưới dạng mỡ. Vận động giúp trẻ giữ thân hình cân đối, tăng chiều cao tốt hơn. Phụ huynh khuyến khích con ra ngoài trời, tham gia nhiều hoạt động thể chất khác nhau giúp bé năng động, khỏe mạnh.

Trẻ cũng ngủ đủ giấc vì điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cảm giác thèm ăn, quá trình trao đổi chất. Bé 0-3 tháng tuổi nên ngủ 14-17 giờ, trẻ 6-13 tháng tuổi cần ngủ 9-11 giờ để đảm bảo phát triển thể chất.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)