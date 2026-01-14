4 dưỡng chất trẻ thường thiếu hụt

Chế độ ăn thiếu đa dạng, không tiếp xúc với ánh nắng khiến trẻ thường thiếu vitamin D, chất béo tốt, iốt, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, thể chất.

Vitamin B12

Vitamin B12 cần thiết cho sự phát triển não bộ và duy trì sức khỏe hệ thần kinh. Thiếu hụt vitamin này khá phổ biến ở trẻ ăn chay hoặc ít sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật. Trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, thay đổi tâm trạng, khó tập trung. Nếu tình trạng thiếu kéo dài, khả năng nhận thức và học tập có thể bị ảnh hưởng do vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong chức năng thần kinh.

Trẻ nên được bổ sung vitamin B12 thông qua sữa, trứng, thịt và ngũ cốc tăng cường vi chất. Với gia đình ăn chay trường, bác sĩ có thể chỉ định bổ sung vitamin B12 định kỳ cho trẻ sau khi khám và đánh giá dinh dưỡng.

Iốt

Iốt là vi chất thiết yếu cho hoạt động của tuyến giáp và sự phát triển não bộ ở trẻ. Khi thiếu iốt, trẻ dễ mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, chậm phát triển thể chất và trí tuệ. Nguyên nhân thường gặp là gia đình hạn chế dùng muối vì lo ngại sức khỏe hoặc sử dụng muối không được bổ sung iốt. Cha mẹ nên dùng muối iốt nấu ăn cho trẻ trên 2 tuổi, bổ sung các thực phẩm giàu iốt tự nhiên như sữa chua, khoai tây và hải sản.

Omega-3

Omega-3 đóng vai trò quan trọng đối với chức năng não bộ, sức khỏe tinh thần, thị lực và khả năng học tập của trẻ. Khi thiếu chất béo tốt này, trẻ có thể dễ cáu gắt, khó tập trung, da khô. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn thường ít omega-3 tự nhiên, khiến tình trạng thiếu hụt ngày càng phổ biến.

Bữa ăn đa dạng, bổ sung các nguồn omega-3 như quả óc chó, hạt lanh, hạt chia, cá hồi, cá mòi tốt cho sức khỏe của trẻ. Trẻ nhỏ có thể dùng khoảng một thìa cà phê bột hạt lanh trộn vào sinh tố hoặc sữa chua để tăng cường dưỡng chất thiết yếu.

Vitamin D

Thiếu vitamin D ở trẻ vẫn khá phổ biến do lối sống ít vận động và thời gian sử dụng thiết bị điện tử kéo dài. Vitamin D thúc đẩy phát triển xương, hấp thụ canxi và chức năng miễn dịch. Khi thiếu hụt, trẻ có thể đau xương, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp hoặc chậm phát triển.

Cha mẹ nên khuyến khích trẻ vui chơi ngoài trời hằng ngày, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D như sữa, ngũ cốc tăng cường, nấm và trứng. Chế độ ăn cân đối với ba bữa chính, hai bữa phụ lành mạnh, hạn chế đồ ăn nhanh giúp trẻ nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)