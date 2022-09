3 tác hại ít ngờ khi tập thể dục lúc sáng sớm

Tập thể dục lúc sáng sớm là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới nhưng thói quen này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Tập thể dục lúc sáng sớm với các bài tập như đi bộ, đạp xe, yoga... có thể cung cấp năng lượng, tăng sự tập trung và nâng cao tinh thần cho một ngày dài. Dù mang lại nhiều lợi ích khác nhau, tập thể dục vào buổi sáng sớm (3-5h sáng) cũng có thể gây ra một vài vấn đề về sức khỏe dưới đây.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Tập thể dục buổi sáng sớm có thể nguy hiểm đối với những người lớn tuổi mắc chứng tăng huyết áp. Huyết áp có xu hướng tăng một cách tự nhiên trong vòng hai giờ đầu tiên sau khi thức dậy. Nghiên cứu được công bố trên chuyên trang của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cho thấy những người bị huyết áp cao có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn. Bệnh nhân mắc chứng cao huyết áp không nên tập luyện quá sớm, hãy chọn thời điểm thích hợp chẳng hạn như buổi chiều hoặc cuối ngày.

Tập thể dục lúc sáng sớm có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Ảnh: Shutterstock

Hạ đường huyết

Người mắc bệnh tiểu đường cần đặc biệt cẩn trọng với việc tập thể dục vào lúc sáng sớm. Đây là thời điểm rất dễ khiến cho đường huyết bị hạ, đặc biệt nếu chưa ăn bữa sáng trước khi tập luyện. Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ khuyến nghị người bị hạ đường huyết nên có kế hoạch tập luyện khoa học, bổ sung liều lượng insulin hoặc bữa ăn nhẹ trước khi tập thể dục để đảm bảo lượng đường trong máu ở mức an toàn. Đây cũng là cách giúp cơ thể cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình tập luyện, đặc biệt là vào buổi sáng sớm khi cơ thể đang dần phục hồi sau một đêm dài.

Nhanh mệt mỏi

Tập thể dục vào lúc sớm, đặc biệt khi chưa ăn sáng có thể không tốt cho những người đang muốn tập luyện cường độ cao. Cơ bắp hoạt động hiệu quả nhất khi được cung cấp đủ carbohydrate (tinh bột). Thức dậy sau một đêm không được ăn uống, cơ thể đang trong tình trạng thiếu năng lượng, thiếu nước và carbohydrate. Việc tập thể dục ngay sẽ khiến cơ bắp phải làm việc để tích trữ chất béo khiến cơ trở nên chậm chạp hơn. Nếu đang lên kế hoạch cho một buổi tập cường độ cao và hiệu quả, hãy ăn nhẹ với món giàu carbohydrate từ 15 đến 30 phút trước khi tập luyện để cung cấp năng lượng cho cơ bắp.

Ngoài các nguy cơ trên, việc vận động lúc sáng sớm còn khiến cơ thể cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu và co cứng cơ. Nguyên nhân có thể là do lượng đường trong máu thấp, mất nước hoặc do cả hai. Tập thể dục ngay khi thức dậy sẽ ngăn cản việc cung cấp năng lượng và lượng nước cho cơ thể. Do đó, hãy dành thời gian để uống đủ nước và ăn nhẹ để nạp năng lượng cho cơ thể, giữ cho bạn vững vàng trong quá trình tập luyện.

Dù tập thể dục sáng sớm chưa hẳn đã tốt nhưng không có khuyến cáo cụ thể về thời điểm tập thể dục lý tưởng. Thời gian tốt nhất để tập thể dục là lúc cơ thể thực sự cảm thấy sẵn sàng và thoải mái dù vào vào buổi sáng, chiều hay buổi tối.

Bảo Bảo (Theo Livestrong)