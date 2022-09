Nguyên nhân khiến tập thể dục buổi sáng mệt hơn buổi chiều

Một vài nguyên nhân về thể trạng sức khoẻ, sở thích… của từng người có thể là lý do gây mệt mỏi khi tập thể dục vào buổi sáng hơn buổi chiều.

Một số người coi tập thể dục buổi sáng là cách lý tưởng để bắt đầu ngày mới. Nhưng với số khác, buổi tập thể dục sáng sớm lại mang đến cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng. Dưới đây là một số đặc điểm sinh lý học của cơ thể giải thích lý do tại sao tập thể dục buổi sáng lại mệt mỏi hơn buổi chiều:

Nguồn năng lượng thấp

Tình trạng kiệt sức khi tập thể dục buổi sáng có thể do nguồn năng lượng từ cơ thể cực thấp. Giống như động cơ diesel, cơ thể cần "nhiên liệu" để duy trì hoạt động. Khi thức dậy vào buổi sáng, các dưỡng chất cung cấp cho cơ thể từ hôm trước đã được tiêu hóa hết và lượng đường trong máu có thể xuống thấp hơn. Để cung cấp năng lượng cho buổi tập luyện sáng sớm, hãy bổ sung cho cơ thể một bữa sáng lành mạnh (tối thiểu hai giờ trước khi tập luyện). Nếu tập thể dục ngay sau khi thức dậy và không kịp ăn bữa sáng, hãy thử đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống nạp năng lượng ít nhất 20 phút trước khi tập thể dục. Việc quên ăn nhẹ trước khi tập là lý do khiến cơ thể cực kỳ uể oải và kiệt sức. Tập luyện buổi chiều ít mệt mỏi hơn là do mọi người đều đã ăn uống đầy đủ cho bữa sáng/ bữa trưa hoặc bữa phụ nên cơ thể có nhiều năng lượng hơn.

Tập thể dục buổi sáng có thể mệt mỏi, kiệt sức do cơ thể thiếu năng lượng để duy trì hoạt động thể chất. Ảnh: iStock

Thân nhiệt

Từ sáng đến chiều, nhiệt độ bên trong cơ thể mỗi người có thể tăng lên. Tuy sự thay đổi này thường không đáng kể (tối thiểu khoảng 2 hoặc 3 độ C) nhưng có thể có tác động đáng kể đến quá trình tập luyện. Khi nhiệt độ tăng lên, cơ bắp trở nên linh hoạt và nhanh nhẹn hơn, có thể tập thể dục lâu hơn với cường độ cao trước khi các cơ bị mỏi. Nếu muốn tập luyện vào buổi sáng, hãy khởi động kỹ và kéo giãn toàn bộ các cơ trước khi bắt đầu để phòng ngừa nguy cơ chấn thương và nhanh chóng kiệt sức.

Nhịp sinh học cơ thể

Nhịp sinh học cơ thể cũng có thể là nguyên nhân khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi hơn khi tập thể dục buổi sáng. Nhịp sinh học là quá trình liên quan đến hoạt động sản xuất hormone của cơ thể do vùng dưới đồi của não điều khiển. Chúng xác định nhiệt độ cơ thể, huyết áp, mức năng lượng, sự trao đổi chất và lịch trình ngủ thức bình thường của mỗi người. Đôi khi, do tác động của việc thức khuya và đồng hồ báo thức vào sáng sớm thường có xu hướng ghi đè nhịp điệu tự nhiên này. Do đó, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc bắt nhịp vào buổi sáng. Nếu chưa ngủ đủ giấc, nhịp sinh học có thể trở nên chậm chạp vào buổi sáng khiến cho mức năng lượng, nhịp mạch và huyết áp cũng thấp hơn.

Sở thích cá nhân

Sở thích cá nhân cũng góp phần trong việc xác định thời gian lý tưởng trong ngày để tập thể dục. Bên cạnh việc ưu tiên tập luyện buổi sáng sớm thì nhiều người lại cảm thấy khó khăn trong việc dậy sớm để vận động. Nhiều người nhận thấy tập thể dục buổi chiều là một cách hiệu quả để giảm căng thẳng và tái tạo năng lượng cho khoảng thời gian còn lại trong ngày. Một số người lại cảm thấy ngược lại, do đó, thời gian lý tưởng trong ngày để tập thể dục cũng tùy thuộc vào sở thích của từng người.

Bảo Bảo (Theo Livestrong)