3 dấu hiệu cảnh báo loãng xương không nên bỏ qua

Đau nhức xương khớp, giảm chiều cao, gù lưng có thể là những dấu hiệu cảnh báo loãng xương, nên đi khám.

Trong suốt cuộc đời, xương khỏe mạnh liên tục bị phá vỡ và xây dựng lại. Khi cơ thể già đi, tốc độ khôi phục xương chậm hơn tốc độ hủy xương, xương trở nên yếu đi. Loãng xương là tình trạng mật độ xương giảm dần theo thời gian, làm xương trở nên dễ tổn thương, nứt gãy.

ThS.BS.CKI Đinh Phạm Thị Thúy Vân, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết loãng xương thường không có dấu hiệu rõ rệt và tiến triển âm thầm, một số trường hợp chỉ phát hiện khi đã gãy xương. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, song hiện nay có xu hướng trẻ hóa do lối sống thiếu khoa học. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo.

Đau nhức xương khớp: Đây là triệu chứng dễ nhận thấy nhất khi bị giảm mật độ xương. Người bệnh thường cảm thấy đau mỏi toàn thân, nhất là ở các vùng xương chịu lực như cột sống, thắt lưng, xương chậu, xương hông, đầu gối. Tình trạng đau âm ỉ kéo dài, có xu hướng tăng khi vận động, di chuyển, đứng ngồi lâu và giảm khi nghỉ ngơi.

Khó cúi hoặc xoay người: Loãng xương có thể chèn ép dây thần kinh liên sườn, dây thần kinh đùi và thần kinh tọa, gây ra các cơn đau ở cột sống, thắt lưng hay hai bên liên sườn. Đau nhiều hơn khi người bệnh vận động mạnh hoặc bất ngờ thay đổi tư thế.

Thay đổi chiều cao: Mật độ xương suy giảm có thể gây lún xẹp, gãy đốt sống. Người bệnh bị giảm chiều cao, dáng đi lom khom, gù lưng... có thể kèm theo các cơn đau lưng cấp.

Bác sĩ Vân giải thích kết quả đo mật độ xương cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Vân, loãng xương không thể chữa khỏi hoàn toàn. Mục tiêu của điều trị là tập trung ngăn chặn và phòng ngừa nguy cơ gãy xương thông qua phục hồi cấu trúc xương đã bị loãng và phục hồi độ khoáng hóa xương, tăng cường khối lượng xương, ngăn chặn mất xương tiếp diễn. Tùy mức độ loãng xương, tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ chỉ định một hoặc kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau.

Người bệnh nên cung cấp cho cơ thể đầy đủ canxi và vitamin D để tạo ra nguyên liệu tái tạo xương, tăng cường sự bền chắc cho xương. Những khoáng chất này có trong sữa và chế phẩm từ sữa, rau lá xanh, hạt óc chó, cá hồi, hải sản... Vận động thường xuyên để tăng sự dẻo dai cho cơ bắp, cẩn trọng trong sinh hoạt để phòng tránh té ngã. Người bệnh có thể sử dụng những dụng cụ, nẹp chỉnh hình giảm sự tỳ đè lên cột sống, đầu xương, xương vùng hông.

Sử dụng các loại thuốc điều trị loãng xương để ức chế quá trình hủy xương hoặc kích thích quá trình tạo xương. Tùy nhu cầu và tình trạng của người bệnh, bác sĩ chỉ định dùng thuốc theo đường uống, tiêm hoặc truyền. Trong đó, truyền dịch loãng xương phương pháp được ứng dụng phổ biến bởi tính tiện lợi. Người bệnh chỉ cần thực hiện mỗi năm một lần, hiệu quả xuyên suốt, tránh quên hoặc uống thuốc không đúng cách. Theo bác sĩ Vân, phương pháp này còn giảm tối đa tác dụng phụ khi dùng thuốc đường uống, phù hợp với người mắc các bệnh lý dạ dày thực quản, không thể ăn uống bình thường, khả năng hấp thụ canxi kém... Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, người bệnh đến truyền dịch loãng xương có thể ra về ngay trong ngày.

Người cao tuổi nên khám sức khỏe định kỳ hoặc ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời điều trị, tránh các biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Phi Hồng