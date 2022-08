3 biến chứng nguy hiểm khi bị gan nhiễm mỡ

Viêm gan, xơ gan, ung thư gan… là những biến chứng nguy hiểm của bệnh gan nhiễm mỡ nếu không được phát hiện kịp thời.

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi chất béo tích tụ trong gan. Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, có một lượng nhỏ chất béo trong gan là bình thường, nhưng lượng chất béo tích tụ quá mức cho phép (từ 5-10% trọng lượng gan) có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể giúp xử lý các chất dinh dưỡng từ thức ăn và đồ uống, lọc các chất độc hại ra khỏi máu. Quá nhiều chất béo trong gan có thể gây viêm gan, làm tổn thương gan và tạo sẹo. Sẹo này có thể dẫn đến suy gan.

Các loại bệnh gan nhiễm mỡ gồm gan nhiễm mỡ không do rượu, gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ cấp tính khi mang thai. Tiến sĩ Vũ Trường Khanh chia sẻ thêm, gan nhiễm mỡ nếu được phát hiện sớm, quản lý bệnh hiệu quả, nhất là điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện sẽ không gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. Tình trạng bệnh có thể nguy hiểm nếu không được điều trị dẫn đến viêm gan, xơ gan, suy gan, ung thư gan.

Hình ảnh gan minh họa gan khỏe mạnh (bên phải) và gan nhiễm mỡ (bên trái). Ảnh: Shutterstock

Viêm gan: Mỡ tích tụ nhiều theo thời gian gây ra tình trạng viêm. Tế bào gan bị mỡ bao phủ càng nhiều, chức năng gan càng giảm. Khi bị viêm lâu ngày, gan sẽ bị xơ hóa gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Do đó, người bệnh cần tầm soát để có giải pháp điều trị, ngăn ngừa diễn tiến nguy hại.

Xơ gan: Tỷ lệ mỡ trong gan vượt quá 30% trọng lượng gan có thể gây xơ gan. Xơ gan càng nặng, sợi xơ càng nhiều thì tế bào gan càng tổn thương gây biến đổi cấu trúc và suy giảm chức năng. Xơ gan do gan nhiễm mỡ có thể khiến người bệnh tử vong nếu không can thiệp kịp thời với phác đồ điều trị phù hợp. Nếu gặp biến chứng do xơ gan, bác sĩ có thể đưa ra các phương pháp điều trị bổ sung như sử dụng thuốc ngăn ngừa các biến chứng. Nếu người bệnh bị suy gan có thể cần giải pháp ghép gan.

Xơ gan có thể xuất hiện thường xuyên các triệu chứng như chán ăn, mệt mỏi, nước tiểu vàng, vàng da, xuất huyết tiêu hóa, giãn các tĩnh mạch tại thực quản hoặc dạ dày, phù chân, chướng bụng, hôn mê gan... Tỷ lệ tử vong do xơ gan lên đến 85% trong 5 năm nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách.

Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh tư vấn cho người bệnh tại khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư gan: thường phát triển trên nền xơ gan. Theo Tiến sĩ Vũ Trường Khanh, ung thư gan do gan nhiễm mỡ nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu, khi khối u còn nhỏ có thể điều trị mang lại kết quả tốt. Nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, cũng giống ung thư gan do nguyên nhân khác, lúc đó điều trị mang lại kết quả rất ít chủ yếu là giảm nhẹ.

Thường những người tổn thương gan nhiễm mỡ sẽ thừa cân hoặc có rối loạn chuyển hóa. Ngoài biến chứng tại gan, người bệnh còn có thể mắc các bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh lý mạch vành.

Tiến sĩ Vũ Trường Khanh lưu ý, gan nhiễm mỡ có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Khám sức khỏe định kỳ là giải pháp sàng lọc bệnh, phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm, giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp đối với từng tình trạng. Hiện nay chưa có loại thuốc điều trị đặc hiệu nào để cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, thay đổi lối sống có thể giúp đảo ngược hầu hết các giai đoạn của bệnh gan nhiễm mỡ.

Bên cạnh việc quản lý bệnh chặt chẽ cần có các biện pháp phòng ngừa như giữ cân nặng phù hợp, điều chỉnh lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, tập thể dục ít nhất 30 phút ít nhất 5 ngày trong một tuần, uống nhiều nước, tránh dùng thuốc và thực phẩm chức năng gây hại cho gan. Viêm gan cùng với gan nhiễm mỡ rất dễ dẫn đến suy gan.

Lục Bảo