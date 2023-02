3 biến chứng nguy hiểm của viêm gan C

Xơ gan, ung thư gan và suy gan là 3 biến chứng thường gặp của bệnh viêm gan C, có thể đe dọa tính mạng.

Viêm gan C là một bệnh viêm gan virus có thể lây lan qua tiếp xúc với máu của người bệnh; quan hệ tình dục không an toàn; dùng chung kim tiêm, dao cạo râu, bấm móng tay... Dưới đây là 3 biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này.

Xơ gan

Xơ gan là tình trạng cấu trúc gan bị thay thế bằng mô xơ do các chu kỳ viêm nhiễm. Nhiễm trùng viêm gan C có thể kích hoạt các trạng thái viêm trong gan và gây ra tổn thương gan. Khi mô sẹo phát triển, gan không còn hoạt động bình thường dẫn đến lưu lượng máu bị tắc nghẽn trong gan, qua thời gian dài chức năng gan bị suy giảm.

Các dấu hiệu ban đầu của xơ gan có thể gồm: sưng và giữ nước ở mắt cá chân hoặc chân, chán ăn, mệt mỏi, vàng da và lòng trắng mắt, ngứa da, phân có máu (đen), nước tiểu đậm, sốt, mệt mỏi, giảm nhận thức về phương hướng. Chẩn đoán sớm viêm gan C rất quan trọng, vì điều trị sớm có thể hạn chế tổn thương và ngăn ngừa xơ gan.

Viêm gan có thể gây đau ở phía trên bên phải của bụng. Ảnh: Freepik

Ung thư gan

Ung thư gan cũng là một biến chứng của bệnh viêm gan C không được điều trị. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, có 5% người được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan C và xơ gan sẽ phát triển thành ung thư gan. Các triệu chứng của ung thư gan có thể gồm: chán ăn, đau bụng trên, buồn nôn, nôn, sưng bụng và vàng da.

Xét nghiệm máu, xét nghiệm hình ảnh và sinh thiết có thể xác nhận các tế bào ung thư trong gan. Các phương pháp điều trị tùy thuộc vào giai đoạn ung thư như phẫu thuật loại bỏ khối u, hóa xạ trị để thu nhỏ hoặc tiêu diệt khối u, liệu pháp miễn dịch, điều trị bằng thuốc nhắm mục tiêu. Một số trường hợp ung thư gan giai đoạn đầu có thể phẫu thuật ghép gan.

Suy gan

Với bệnh nhân viêm gan C, suy gan là bệnh phát triển muộn trong giai đoạn xơ gan và hiếm khi sớm hơn trong quá trình này. Các triệu chứng suy gan gồm: vàng da, sưng phù ở chân và dạ dày, chảy máu dạ dày, giảm nhận thức về phương hướng.

Suy gan rất khó phục hồi, phương pháp điều trị tối ưu là ghép gan vì đây là giai đoạn gan có thể ngừng hoạt động. Thông thường, người được ghép gan do suy gan liên quan viêm gan C sẽ sống sót ít nhất 5 năm sau khi ghép. Vì ngay cả sau khi phẫu thuật cấy ghép, virus viêm gan C vẫn có thể xuất hiện trở lại trong cơ thể.

Các biến chứng của viêm gan C rất nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. Nếu bạn nhận thấy các dấu hiệu của virus này, biết mình đã bị phơi nhiễm hoặc có nguy cơ mắc bệnh thì nên thăm khám. Nhiều người được chẩn đoán và chữa khỏi sau 8-12 tuần bằng thuốc kháng virus loại bỏ virus viêm gan C khỏi máu.

Mai Cat

(Theo Everyday Health)