Cách phòng ngừa nhiễm virus viêm gan C

Không dùng chung kim tiêm, bàn chải đánh răng, dao cạo… và quan hệ tình dục an toàn để phòng tránh lây nhiễm virus viêm gan C.

Virus viêm gan C (HCV) lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với máu có chứa virus. Dưới đây là các cách phòng ngừa lây nhiễm căn bệnh này.

Không dùng chung kim tiêm: Kim tiêm dùng trong y tế phải được vô trùng và không dùng chung kim tiêm vì bất kỳ lý do gì.

Không sử dụng ma túy: Sử dụng ma túy qua đường tĩnh mạch hoặc tiêm chích ma túy là nguyên nhân phổ biến làm lây lan viêm gan C. Không dùng kim tiêm đã qua sử dụng là cách ngăn chặn sự lây lan của HCV.

Không dùng chung kim tiêm để tránh lây viêm gan C và bệnh lây truyền qua đường máu. Ảnh: Freepik

Tránh quan hệ tình dục không lành mạnh: Nguy cơ bị nhiễm virus viêm gan C từ bạn tình bị nhiễm bệnh sẽ tăng lên nếu bạn tiếp xúc với máu, quan hệ tình dục không an toàn hoặc có nhiều bạn tình. Đồng nhiễm HIV hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm HCV. Đeo bao cao su là cách tránh lây truyền viêm gan C khi quan hệ tình dục.

Xăm, xỏ lỗ và châm cứu tại cơ sở được cấp phép: Xăm hình và xỏ khuyên có thể là nguồn lây nhiễm viêm gan C nếu sử dụng kim bị nhiễm bẩn. Nếu kim tiêm hoặc thiết bị được sử dụng trên cơ thể không được khử trùng đúng cách, bạn có thể bị phơi nhiễm với các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C và HIV.

Châm cứu, tiêm thẩm mỹ (chất làm đầy, mỹ phẩm, hóa chất...) và các thủ thuật điều trị khác cũng có thể là nguồn lây truyền viêm gan C. Bạn nên làm các dịch vụ này ở cơ sở được cấp phép và đảm bảo rằng kim vô trùng được sử dụng khi thực hiện các thủ thuật.

Không dùng chung dao cạo râu: Dùng chung dao cạo không có rủi ro cao nhiễm viêm gan C như dùng chung kim tiêm. Tuy nhiên, những vật dụng này dính máu sẽ có khả năng lây lan HCV. Cạo râu thường xảy ra những vết xước, vết cắt nhỏ trên da gây chảy máu và có thể để lại một lượng máu trên dao cạo. Đàn ông nên cạo râu tại nhà với dao cạo riêng, nếu sử dụng dịch vụ bên ngoài phải cần thay dao mới trước khi thực hiện.

Không dùng chung bấm móng tay: Mặc dù rủi ro nhiễm viêm gan C từ việc dùng chung dụng cụ cắt móng tay rất ít nhưng khả năng lây lan bệnh vẫn có thể xảy ra nếu dụng cụ có tiếp xúc với máu hoặc dính máu. Cách bảo vệ bản thân khỏi virus viêm gan C là có bộ bấm móng tay riêng, không dùng chung ở nhà, cũng như dịch vụ làm nail bên ngoài.

Không dùng chung bàn chải đánh răng: Bàn chải đánh răng thường dính máu, nhất là những người có vết loét hở trong miệng hoặc chảy máu nướu răng có thể dễ dàng làm máu dính trên bàn chải đánh răng. Do đó, việc dùng chung bàn chải đánh răng sẽ có nguy cơ nhiễm virus viêm gan C.

Hiện chưa có vaccine bảo vệ con người khỏi virus viêm gan C. Do đó mọi người nên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân.

Mai Cat

(Theo Very Well Health)