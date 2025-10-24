10 đồ uống giúp giảm ho

Trà gừng mật ong, nước chanh ấm, nước ép lá hẹ giúp làm dịu cơn ho, thúc đẩy quá trình phục hồi, tăng cường sức khỏe đường hô hấp.

Ho là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm loại bỏ đờm, dịch nhầy dư thừa ra khỏi khí quản, phế quản, phổi. Tuy nhiên, ho kéo dài gây khó chịu, mất ngủ, ảnh hưởng đến cuộc sống. ThS.CK 2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đơn vị Hô hấp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết tùy vào tình trạng, người bệnh có thể ưu tiên bổ sung một số đồ uống để giảm ho.

Nước ấm: Uống nước ấm có tác dụng làm loãng đờm, giúp chất nhầy dễ dàng được đào thải ra ngoài cơ thể. Nước ấm còn duy trì độ ẩm cho cổ họng, giảm cảm giác ngứa rát, viêm nhiễm.

Bác sĩ Mỹ Hạnh đang khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trà gừng mật ong: Gừng có đặc tính chống viêm, kháng virus, kháng khuẩn, thư giãn cơ trơn của đường hô hấp, cải thiện tình trạng khó thở. Mật ong làm dịu cơn đau họng, giảm ho vào ban đêm. Sử dụng bộ đôi trà gừng với mật ong để làm ấm cổ họng, giảm cảm giác khó chịu, tắc nghẽn.

Nước chanh ấm với mật ong: Chanh chứa nhiều vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật. Kết hợp chanh cùng nước ấm pha mật ong có thể làm dịu cổ họng, giảm ho có đờm, tình trạng viêm nhiễm.

Trà thảo mộc: Đồ uống có tác dụng như một chất thông mũi tự nhiên, giữ nước cho cơ thể. Trà xanh, giàu chất chống oxy hóa giúp kháng khuẩn, hỗ trợ giảm viêm nhiễm, làm dịu cổ họng.

Nước ép trái cây: Trái cây tươi giàu vitamin C, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và chống lại sự nhiễm trùng gây ho có đờm. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Ngoài ra, trái cây như táo, anh đào, việt quất và mâm xôi chứa quercetin, một flavonoid làm giảm tiết chất nhầy.

Tắc chưng đường phèn: Trong Đông y, tắc có tính ấm, trị ho, tiêu đờm và giải cảm nhờ vào các dưỡng chất như vitamin C, vitamin A, canxi, photpho... Tắc hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch. Đường phèn tính bình, vị ngọt nhẹ, nhuận phế, trừ đờm, làm dịu cổ họng và giảm ho có đờm.

Nước ép hẹ không chỉ giúp làm dịu cơn ho mà còn có tác dụng giải độc, tiêu đờm, giúp đường hô hấp thông thoáng. Ảnh được tạo bởi AI

Nước ép lá hẹ: Lá hẹ tươi có tính ấm, vị cay ngọt, làm dịu cơn ho, giải độc, tiêu đờm, đường hô hấp thông thoáng. Nhờ vào khả năng kháng khuẩn tự nhiên, lá hẹ ngăn ngừa vi khuẩn phát triển trong cổ họng, từ đó giảm tình trạng viêm nhiễm.

Nước tỏi: Theo Y học cổ truyền, tỏi có tính ấm, vị cay, tác dụng giải độc, sát trùng, làm ấm cơ thể, cải thiện các vấn đề về đường hô hấp. Tỏi chứa allicin và ajoene, những hợp chất kháng sinh tự nhiên, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch. Tỏi còn chứa nhiều vitamin và các thành phần giúp giảm viêm, làm dịu cổ họng, giảm ho có đờm.

Nước củ cải trắng: Giàu vitamin, khoáng chất như vitamin C, B, canxi, sắt, kali... giúp làm dịu cổ họng, giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa. Hợp chất glucosinolate trong củ cải trắng có khả năng kháng khuẩn, tiêu đờm, tăng cường hệ miễn dịch.

Nước lá húng chanh: Những thành phần trong lá húng chanh có thể làm dịu cổ họng, giảm triệu chứng ho có đờm, cải thiện tình trạng viêm đường hô hấp.

Người ho nên sử dụng nước muối sinh lý để súc miệng, làm loãng chất nhầy trong cổ họng. Súc miệng với nước muối cũng giúp làm sạch xoang, giảm tắc nghẽn, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn có thể gây hại.

Hầu hết người bệnh ho có đờm tự khỏi sau một thời gian nếu có biện pháp chăm sóc hợp lý. Tuy nhiên, nếu cơn ho kéo dài hơn 2 tuần, đờm có màu bất thường (vàng, xanh lá cây, nâu, đen, đỏ), sốt khó thở hoặc khò khè, người bệnh cần đến gặp bác sĩ để khám.

Thảo Nhi