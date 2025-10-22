Bị ho có đờm có nên ăn trứng gà?

Mẹ tôi ho đờm kéo dài, nhiều người khuyên tránh trứng vì làm đờm đặc không khỏi bệnh. Thông tin này có đúng không? (Minh, TP HCM)

Trả lời:

Trứng gà giàu dinh dưỡng như vitamin A, D, kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn, virus. Choline góp phần tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung, phát triển não bộ. Lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng sẽ bảo vệ mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Bác sĩ Minh Thuận đang kiểm tra họng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện, chưa có bằng chứng cho thấy ăn trứng gà làm ho nặng hơn hay gây tăng đờm (tình trạng đờm đặc thường liên quan đến các bệnh lý hô hấp). Do đó, người bị ho có thể ăn trứng gà bình thường. Ưu tiên luộc hoặc hấp vì giúp giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, hạn chế chiên, rán, vì dầu mỡ có thể gây kích ứng cổ họng, tăng tiết đờm, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Mẹ bạn nên ăn lượng phù hợp, khoảng 1-2 quả mỗi ngày, tùy theo tình trạng sức khỏe, nhu cầu dinh dưỡng.

Người có cơ địa dị ứng với các thành phần của trứng không nên sử dụng vì có thể gây ho nhiều hơn hoặc kích ứng đường thở. Người bị ho có đờm kết hợp hay ăn trứng gà cùng với nhiều thực phẩm khác góp phần giảm tình trạng bệnh như gừng, tỏi. Trong đó, tỏi chứa hợp chất chống viêm, làm giãn đường thở, hỗ trợ làm loãng, đào thải đờm. Hợp chất allicin trong tỏi có khả năng kháng khuẩn, kháng virus, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp.

Người bệnh bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, ngũ cốc nguyên cám để cân bằng dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày làm loãng đờm, giữ ẩm niêm mạc hô hấp. Tránh khói thuốc, bụi mịn, hóa chất độc hại, giữ vệ sinh sạch sẽ, nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe.

BS.CK1 Nguyễn Minh Thuận

Đơn vị Hô hấp

Phòng khám Đa khoa Quận 7