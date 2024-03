10 đồ uống giảm nhanh mùi hơi thở

Thức uống từ gừng, rau xanh, quế, bạc hà hay nước ép cam, dứa nguyên chất có thể tạm thời giảm mùi hôi miệng, giúp hơi thở thơm mát.

Hôi miệng có thể do bệnh lý (trào ngược dạ dày axit, bệnh về răng miệng) hoặc từ vi khuẩn xấu sau khi ăn thực phẩm có mùi nặng (măng, hành, tỏi) gây ra. Ngoài thay đổi chế độ ăn uống, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, dùng một số đồ uống có thể giảm mùi hơi thở.

Nước gừng: Gừng không chỉ có tác dụng làm dịu dạ dày mà còn giúp trung hòa mùi hôi miệng. Ngoài uống nước gừng, ăn một miếng gừng sau bữa ăn có thể làm sạch vòm miệng.

Trà quế: Hợp chất trong quế có khả năng phá vỡ các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi - nguyên nhân khiến hơi thở có mùi. Ngoài uống trà quế, bạn có thể trộn một muỗng cà phê bột quế với hai muỗng mật ong nguyên chất để làm dung dịch súc miệng, giúp hơi thở thơm mát và dễ chịu.

Trà xanh: Loại trà này có đặc tính khử trùng và khử mùi, có thể tạm thời che đi mùi khó chịu. Polyphenol là chất chống oxy hóa trong trà xanh cũng có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn có hại, bảo vệ răng miệng, ngừa sâu răng.

Trà xanh có đặc tính khử trùng và khử mùi, có thể tạm thời giảm mùi hơi thở. Ảnh: Bảo Bảo

Nước ép rau xanh: Nước ép từ rau bina, rau diếp và cải xoăn có thể cân bằng độ pH bên trong miệng và giữ kiềm ở mức thấp, từ đó ngăn ngừa khô miệng - nguyên nhân khiến hơi thở có mùi.

Trà bạc hà: Bạn có thể pha nước bạc hà dùng như nước súc miệng để tạm thời giảm mùi hơi thở sau khi ăn, uống.

Nước lọc: Khô miệng khiến vi khuẩn có hại phát triển mạnh. Nước bọt có công dụng rửa trôi mảnh vụn thức ăn, giảm vi khuẩn gây mùi. Uống đủ nước (khoảng 8 ly mỗi ngày) không chỉ giúp tăng tiết nước bọt mà còn giữ cho miệng sạch sẽ, không bị hôi.

Nước ép dứa: Uống một ly nước ép dứa sau mỗi bữa ăn hoặc nhai một lát dứa trong 1-2 phút có thể khắc phục hôi miệng do thực phẩm. Ưu tiên loại nước ép nguyên chất, không chứa đường vì đường có thể khiến vi khuẩn xấu trong miệng sinh sôi.

Nước ép cam: Vitamin C trong nước ép cam giúp tăng sản xuất nước bọt, có thể khắc phục tình trạng khô miệng gây mùi. Cũng giống như nước dứa, bạn nên ưu tiên loại nước cam không đường để tăng hiệu quả.

Nước mùi tây: Mùi tây có hương thơm mát và hàm lượng chất diệp lục cao có tác dụng khử mùi. Đồ uống từ mùi tây có thể chống lại các hợp chất lưu huỳnh.

Nước baking soda: Baking soda có khả năng loại bỏ vi khuẩn xấu trong miệng. Để làm nước súc miệng bằng baking soda, hãy thêm hai thìa cà phê baking soda vào một cốc nước ấm, ngậm trong miệng ít nhất 30 giây trước khi nhổ ra.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Healthline)