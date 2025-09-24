Hà Nội4 tiếng sau mổ thay khớp gối nhân tạo, bà Ngân, 70 tuổi, bắt đầu đi lại được, xuất viện sau 24 giờ.

Đến nay, thường bệnh nhân thay khớp háng mới được xuất viện trong ngày. Với bệnh nhân thay khớp gối, thời gian nằm viện trung bình 3-5 ngày do bệnh lý thường xảy ra ở nhóm người cao tuổi, có nhiều bệnh nền, sức khỏe tổng thể kém. Phẫu thuật thay khớp gối cũng phức tạp hơn thay khớp háng, bệnh nhân mất máu nhiều hơn. Trong khi đó khớp gối có sự chi phối thần kinh rộng nên các kỹ thuật giảm đau đạt hiệu quả thấp hơn, khiến quá trình chăm sóc vết thương và tập vận động sau phẫu thuật khó hơn thay khớp háng rất nhiều.

"Đây là bệnh nhân đầu tiên tại bệnh viện Tâm Anh xuất viện sau 24 giờ thay khớp gối nhân tạo", ThS.BS Nguyễn Quang Tôn Quyền, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết.

Phim chụp X-quang khớp gối nhân tạo của bà Ngân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Ngân bị thoái hóa khớp gối hai bên 10 năm, nhiều lần trì hoãn phẫu thuật. Gần đây, thuốc tiêm nội khớp không còn tác dụng, bà đau nặng hơn, đi lại khó khăn, mất ngủ.

Bác sĩ Quyền chẩn đoán hai khớp gối bà Ngân đã thoái hóa đến giai đoạn 4, mất hoàn toàn lớp sụn khớp, rất nhiều gai xương quanh khớp làm giảm tầm vận động, biến dạng khớp, chỉ định phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối. Để giảm nguy cơ biến chứng ở bệnh nhân lớn tuổi, bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật thay khớp gối từng thì, lần đầu bên phải, dự kiến 3 tháng sau sẽ mổ bên trái. Bệnh nhân được chỉ định các thuốc kháng viêm, giảm đau thần kinh trước mổ, giúp giảm đau hậu phẫu.

Bà Ngân cũng được gây tê tủy sống, an thần nhẹ để ổn định huyết động, giảm tối đa lượng máu mất. Bác sĩ Quyền sử dụng đường mổ dưới cơ tứ đầu đùi, bảo tồn hoàn toàn cơ cho bệnh nhân. Phần sụn mất đi do thoái hóa khớp được thay thế bằng khớp gối nhân tạo. Bà tiếp tục được thực hiện tiêm thấm bao khớp để kiểm soát đau, là phương án an toàn, không gây yếu cơ, hiệu quả giảm đau kéo dài đến 12 tiếng sau phẫu thuật. Nhờ vậy, chỉ hai tiếng sau mổ, người bệnh bắt đầu tập vận động tại giường, 6 tiếng sau tập đi lại và xuất viện sau hai ngày.

Hai tháng sau, bà Ngân thay khớp gối còn lại. Lần này, ca mổ được điều chỉnh tăng độ tối ưu, người bệnh ít mất máu hơn, ít tổn thương mô mềm và ít đau hơn, phục hồi nhanh, hiệu quả hơn. 4 tiếng sau ca mổ lần hai, bà bắt đầu đi lại được với hai khớp gối mới, xuất viện chỉ 24 giờ sau thay khớp gối nhân tạo.

Bác sĩ Quyền phẫu thuật thay khớp gối cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đánh giá lại ca bệnh, bác sĩ Quyền cho rằng bệnh nhân có thể xuất viện sau 24 giờ thay khớp nhờ được chuẩn bị sức khỏe tốt nhất trước phẫu thuật. Các kỹ thuật giảm đau, gây tê, phong bế thần kinh trước, trong và sau mổ giúp kiểm soát đau hiệu quả. Kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu giúp bảo tồn tối đa phần mềm cho bệnh nhân, giảm mất máu. Bệnh nhân cũng được tập phục hồi chức năng sớm, cá nhân hóa ngay sau mổ, nhờ đó hồi phục nhanh, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Thanh Long

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi