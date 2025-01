Xuất huyết tiêu hóa mới biết ung thư đại tràng giai đoạn 3

TP HCMBà Hiền, 68 tuổi, đau bụng tưởng xuất huyết tiêu hóa, bác sĩ phát hiện khối u ác tính ở đại tràng xâm lấn buồng trứng.

Ngày 10/1, BS.CKII Nguyễn Quốc Thái, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Hiền cấp cứu trong tình trạng đi ngoài ra máu tươi, đau thốn vùng hậu môn, thiếu máu nặng, chỉ số hemoglobin 7,2 g/dl, trong khi bình thường ở phụ nữ khoảng 13-18 g/dl.

Kết quả nội soi đại tràng bằng hệ thống nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy bà Hiền có hai khối u khá lớn nằm ở vị trí đại tràng ngang và đại tràng sigma. Trong đó, khối u ở đại tràng sigma có phản ứng viêm, xâm lấn xung quanh và phần phụ buồng trứng trái. Vị trí hai khối u cách nhau 32 cm, vùng lân cận xuất hiện vài ổ dịch. Thành phúc mạc thành bụng dày, có vài hạch cạnh tổn thương, hạch lớn nhất kích thước 1x0,7 cm. Phần phải và cạnh sau tử cung cũng có cấu trúc bất thường, bên trong có nhiều nốt, vài nốt vôi nhỏ kích thước hơn 5 cm.

Bác sĩ chỉ định cho bà Hiền chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng bụng để đánh giá tình trạng u di căn. Kết quả cho thấy dày thành đại tràng ngang không đồng đều nhau (có chỗ dày 1,6 cm, chỗ khác 3,5 cm), không rõ cấu trúc lớp, kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh, một vài hạch tổn thương kích thước lớn 6 x 5 mm. Đại tràng sigma cũng có cấu trúc bất thường, thành dày 1,5 cm, đoạn 4 cm, không rõ cấu trúc, kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy khối u lớn ở đại tràng sigma (hình trên - chỗ mũi tên) và đại tràng ngang (hình dưới). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Khánh, sinh thiết hai khối u của bà Hiền cho kết quả ung thư biểu mô tuyến xâm nhập biệt hóa, xâm lấn phần phụ buồng trứng trái. Người bệnh cần phẫu thuật để ngăn bệnh tiến triển gây ra biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, thủng ruột, áp xe quanh khối u, di căn. Tuy nhiên, do bà Hiền mắc bệnh tim mạch, đang dùng thuốc chống đông máu nên phải ngưng thuốc một tuần trước khi mổ đồng thời truyền hai đơn vị máu (500 ml) do tình trạng xuất huyết gây thiếu máu.

Trong cuộc mổ, bác sĩ cắt toàn bộ đại tràng, nạo hạch và nối hồi tràng - trực tràng, cắt buồng trứng trái. Quá trình phẫu thuật khó khăn vì u sigma to, dính nhiều kèm u xơ tử cung to gây hẹp phẫu trường. Trường hợp này phải cắt toàn bộ đại tràng để đảm bảo an toàn. Nếu chỉ cắt bỏ hai khối u phải cắt mạch máu, nạo hạch, phần ruột còn lại có thể không được cấp máu tốt. Khi không cắt toàn bộ đại tràng, êkíp phải thực hiện hai miệng nối, nguy cơ xì rò cao.

Giải phẫu bệnh cho thấy bà Hiền có 54 hạch, trong đó 6 hạch di căn, ung thư đại tràng giai đoạn 3A. Người bệnh đã được phẫu thuật triệt căn tế bào ung thư song kết quả giải phẫu bệnh cho thấy tế bào ung thư đã xâm lấn thanh mạc cùng với số hạch di căn, cần kết hợp với điều trị hóa trị bổ sung. Bác sĩ Khánh tiên lượng thời gian sống sau 5 năm của người bệnh khoảng 70%. Hậu phẫu, bà Hiền sức khỏe dần ổn định, xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ Quốc Thái (giữa) phẫu nội soi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Thái cho biết người bệnh cùng lúc có hai u đại tràng là trường hợp ít gặp, chiếm khoảng 6-13%. Bệnh nhân có triệu chứng sớm nhưng trì hoãn điều trị khiến bệnh phức tạp, điều trị khó khăn. Ung thư đại tràng có tiên lượng tốt, mức độ gây nguy hiểm thấp hơn các bệnh lý ung thư khác. Nếu điều trị kịp thời, tích cực ngay từ giai đoạn đầu có thể điều trị triệt căn.

Phòng ung thư bằng cách sống khoa học, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý. Ăn nhiều chất xơ, chất đạm hợp lý, chế biến thức ăn khoa học, tập thể dục thể thao đều đặn, 2-3 lần mỗi tuần, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi có dấu hiệu bất thường như táo bón, rối loạn tiêu hóa, đi đại tiện phân đen, sụt cân, đau bụng kéo dài, người bệnh nên đến chuyên khoa tiêu hóa khám, tầm soát sớm.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi