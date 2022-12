Xuất huyết tiêu hóa cảnh báo bệnh lý ác tính ở ruột

Xuất huyết tiêu hóa có thể là một trong những triệu chứng cảnh báo bệnh lý ác tính ruột non như ung thư biểu mô tuyến, u lympho…

Xuất huyết tiêu hóa là cấp cứu thường gặp. Biểu hiện của triệu chứng rất đa dạng, bao gồm chảy máu từ từ, từng đợt cho đến chảy máu ồ ạt, liên tục gây thiếu máu nặng, đe dọa tính mạng người bệnh.

Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết, xuất huyết tiêu hóa là triệu chứng cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm đường tiêu hóa, trong đó có ruột non. Trong các nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa từ ruột non do dị dạng mạch hoặc viêm túi thừa thì các u ruột non cũng hay gặp. Các bệnh lý ác tính ở ruột non thường ít triệu chứng khiến việc chẩn đoán sớm trở nên khó khăn. Khi người bệnh có triệu chứng, bệnh thường đã tiến triển.

Ung thư biểu mô tuyến

Tiến sĩ Khanh dẫn các nghiên cứu cho thấy, ung thư biểu mô tuyến ruột non chiếm 25-40% các khối u nguyên phát ruột non. Độ tuổi thường gặp từ 50-70 tuổi, nam nhiều hơn nữ. Triệu chứng thường gặp nhất là đau bụng, buồn nôn và nôn, thiếu máu, xuất huyết tiêu hóa... Tắc ruột có thể do tiến triển của tổn thương ung thư gây hẹp lòng ruột non hoặc do khối polyp lớn trong lòng ruột non.

Các bác sĩ khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thực hiện nội soi ruột non. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

U thần kinh nội tiết

U thần kinh nội tiết có thể lành tính hoặc ác tính. Khối u thường biểu hiện dạng nốt cứng, có xu hướng xâm nhập vào thành ruột. Bệnh thường được phát hiện tình cờ. Triệu chứng phổ biến của bệnh là tiêu chảy, đau bụng, xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột. Đối với u ác tính, nếu không được phát hiện kịp thời có thể di căn đến gan, phổi, xương...

U lympho nguyên phát ống tiêu hóa

U lympho phát triển thành khối u nguyên phát trong ruột non hoặc thành phần của hệ thống có liên quan đến đường tiêu hóa. Phần lớn người bệnh có biểu hiện đau bụng, chán ăn, sụt cân. Các triệu chứng ít gặp hơn khi u thâm nhiễm vào niêm mạc gây loét và xuất huyết tiêu hóa. Khi u lan rộng có thể gây tắc nghẽn, lồng ruột hoặc đau bụng thành cơn.

Sarcoma

Các khối u trung mô ác tính (sarcoma) chiếm tỷ lệ ít trong khối u ruột non. Sarcoma là khối u hình thành và tiến triển từ mô cơ ở ruột non. Các triệu chứng thường gặp bao gồm đau, sụt cân, chảy máu hoặc sờ thấy khối... Phương pháp nội soi giúp phát hiện và điều trị khối u ở giai đoạn sớm, tránh nguy cơ biến chứng, hạn chế tối đa u tiến triển ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

U di căn

Khối u thứ phát ruột non (di căn đến ruột non) phổ biến hơn khối u nguyên phát (u tại ruột non). Khối u phát triển làm loét thành ruột, xâm lấn vào lòng mạch như ung thư buồng trứng, đại tràng, dạ dày... Khối u cũng có thể di căn theo đường máu đến ruột. Ruột non là vị trí phổ biến do di căn đường tiêu hóa ở những bệnh nhân bị u hắc tố.

Tiến sĩ Khanh chia sẻ thêm, trước đây, ruột non được xem là "biên giới" của đường tiêu hóa do bác sĩ không tiếp cận trực tiếp được toàn bộ niêm mạc ruột trừ phẫu thuật mở, khiến chẩn đoán bệnh gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, các bệnh viện và khoa tiêu hóa lớn có thể tiến hành nội soi ruột non để chẩn đoán. Nội soi ruột non bóng kép là phương tiện tốt nhất giúp chẩn đoán bệnh ruột non, ngoài việc quan sát được tổn thương còn có thể sinh thiết để xét nghiệm khối u là lành hay ác tính. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể điều trị khi nội soi như điều trị cầm máu với chảy máu do dị dạng mạch.

Khi nội soi dạ dày đại tràng của người bị xuất huyết tiêu hóa nhưng không thấy nguyên nhân gây xuất huyết cần được nội soi ruột non. Nếu nghi ngờ có triệu chứng của bệnh ở ruột non như đau bụng không rõ nguyên nhân, nhất là khi gầy sút cân cần nội soi kiểm tra ruột non. Người bệnh cần được thăm dò đầy đủ để chẩn đoán sớm vì tiên lượng bệnh có mối liên hệ chặt chẽ với giai đoạn bệnh.

