Xơ phổi có gây ung thư không?

Gia đình tôi vừa có người mắc bệnh xơ phổi nên lo lắng không biết đây có phải là ung thư hay bệnh gây ung thư không? (Trần Văn Trung, 52 tuổi, Sơn La)

Trả lời:

Xơ phổi và ung thư phổi là hai bệnh nguy hiểm liên quan đến đường hô hấp nhưng khác nhau.

Xơ phổi là tình trạng các mô trong phổi bị tổn thương, dày lên, xơ cứng, mất chức năng đàn hồi và tạo thành sẹo ở phổi. Không có cách chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Phương pháp điều trị chỉ có tác dụng làm giảm xơ hóa phổi, kiểm soát tiến triển nặng, cải thiện chất lượng sống cho người mắc.

Ung thư phổi xảy ra khi khối u ác tính hình thành trong phổi, kích thước lớn dần, chèn ép cơ quan xung quanh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Đây là bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao. Ung thư phổi tiến triển đến giai đoạn cuối rất khó điều trị, tiên lượng sống thấp và gây ra nhiều đau đớn cho người bệnh.

Bác sĩ Lan khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tuy hai bệnh hoàn toàn khác nhau nhưng có mối liên quan nhất định, được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố. Ví dụ hai bệnh đều có biểu hiện như mệt mỏi, khó thở, sút cân, ho nhiều, đầu ngón tay phình to... Bệnh có xu hướng nghiêm trọng theo thời gian kể từ khi chẩn đoán phát hiện.

Xơ phổi có thể xảy ra do ảnh hưởng từ các phương pháp điều trị ung thư như hóa trị, xạ trị. Xơ phổi bản chất không phải là ung thư, nhưng một số bệnh nhân mắc đồng thời cả hai bệnh, kèm theo tình trạng sức khỏe kém khiến điều trị khó khăn hơn.

Các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc xơ phổi và ung thư phổi như nghiện thuốc lá, tuổi cao, giới tính nam, làm việc trong môi trường độc hại hoặc chứa chất ô nhiễm (bụi kim loại, bụi than...). Người bị xơ phổi thường có nguy cơ phát triển ung thư phổi cao hơn nhiều lần so với người bình thường. Do đó, người được chẩn đoán xơ phổi nên sàng lọc sớm để phát hiện ung thư (nếu có).

Mô phổi bị xơ hóa, nơi rìa xơ hóa thường có cấu hình khối gây khó khăn cho sàng lọc ung thư phổi. Hiện tiến bộ trong lĩnh vực y khoa, với nhiều phương pháp hiện đại giúp sàng lọc ung thư phổi dễ dàng hơn. Các chỉ định chính để sàng lọc ung thư phổi ở bệnh nhân xơ phổi vô căn là chụp cắt lớp vi tính (CT). Tùy thuộc vào kích thước, hình dạng nốt được phát hiện và yếu tố nguy cơ của người bệnh, bác sĩ có kế hoạch theo dõi hoặc chẩn đoán phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Thân Thị Ngọc Lan

Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội