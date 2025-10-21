Xơ gan tiến triển hôn mê gan

TP HCMÔng Linh, 57 tuổi, sốt, bụng căng tức dần, lơ mơ, xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng huyết vào não, hôn mê gan do xơ gan.

Ông Linh được chẩn đoán xơ gan giai đoạn C cách đây 5 năm, biểu hiện vàng mắt, vàng da, phù chân, báng bụng. Từ khi phát hiện bệnh, ông bỏ rượu, uống thuốc nam mỗi bữa một chén xong nôn ói nhiều nên bỏ. Gần đây, ông mệt mỏi, chán ăn, căng tức bụng tăng dần mức độ, rốn lồi, sau đó lơ mơ, mất tỉnh táo, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Kết quả xét nghiệm của ông Linh ghi nhận chỉ số Procalcitonin (PCT) tăng cao rõ rệt 3,7 ng/mL (bình thường dưới 0,05 ng/mL), gợi ý nhiễm trùng huyết nặng. Chỉ số đánh giá mức độ suy tim cao 708 pg/ml (bình thường dưới 125 pg/ml).

BS.CKI Hoàng Đình Thành, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, chẩn đoán ông Linh bị não gan (hôn mê gan) mức độ ba, nhiễm trùng huyết, nguy cơ suy tim nặng. Não gan là biến chứng nặng của các bệnh gan mạn tính như xơ gan, viêm gan virus hoặc viêm gan do rượu. Khi gan mất chức năng khử độc, các chất độc như ammoniac tích tụ trong máu, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, khiến người bệnh rối loạn ý thức, hành vi, hôn mê.

Bác sĩ Thành khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ giảm độc tố ammoniac, kiểm soát nhiễm trùng và điều chỉnh điện giải, lọc máu hỗ trợ nhằm loại bỏ độc chất và cải thiện chức năng gan thận. Sau ba giờ, ông Linh qua nguy kịch, một tuần sau tỉnh táo, có thể ăn uống được.

Bác sĩ Thành cho hay hiện chưa rõ nguyên nhân chính gây bệnh não gan. Tuy nhiên, khi gan hoạt động không còn khả năng giải độc, chất độc sẽ tích tụ trong máu, xâm nhập vào não đồng thời gây tổn thương các cơ quan và chức năng thần kinh khác. Bệnh não gan được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh vẫn có thể hồi phục. Trong giai đoạn điều trị, người bệnh nên hạn chế đạm động vật (thịt, cá...), ưu tiên đạm thực vật (các loại đậu, ngũ cốc...) và sữa chuyên biệt.

Bác sĩ Hoàng Đình Thành khuyến cáo người bệnh xơ gan không tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Nhiều loại dược liệu có thể bị sấy với lưu huỳnh hoặc trộn chất bảo quản nhằm chống ẩm mốc. Các chất này khi vào cơ thể làm rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan - thận, đe dọa tính mạng người bệnh gan mạn tính. Khi có các vấn đề về gan, người bệnh nên tái khám mỗi 3-6 tháng, xét nghiệm men gan, bilirubin, ammoniac, siêu âm bụng để phát hiện sớm biến chứng.

Mỗi người nên khám sức khỏe gan định kỳ 6-12 tháng mỗi năm. Tiêm vaccine, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và cân bằng, tập thể dục đều đặn; không nên uống rượu bia, thức khuya hay tự ý dùng thuốc giảm đau, an thần để bảo vệ gan.

Bảo Trâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi