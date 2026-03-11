Vô sinh do suy tuyến yên

TP HCMChị Miên, 37 tuổi, tưởng khó có con do kinh nguyệt không đều song bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân từ suy tuyến yên.

Kinh nguyệt của chị Miên không đều từ khi dậy thì, chu kỳ có khi kéo dài 2-3 tháng. Sau khi lấy chồng, chị từng uống thuốc điều hòa kinh nguyệt theo lời giới thiệu của bạn bè nhưng không cải thiện. Kết quả siêu âm tử cung - buồng trứng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy chị Miên có nang noãn nhỏ, nội mạc tử cung mỏng, nghi do bất thường tuyến yên dẫn đến rối loạn phóng noãn. Xét nghiệm máu chuyên sâu cho thấy nồng độ estrogen của người bệnh giảm thấp dưới 50 pmol/L thiếu hụt FSH - hormone kích thích nang trứng và LH - hormone tạo hoàng thể.

ThS.BCKII Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết thiếu hụt các hormone này là nguyên nhân dẫn đến kinh thưa, kinh ít, nang noãn không phát triển. Rối loạn phóng noãn xảy ra khi điều hòa rụng trứng gặp trục trặc tại vùng dưới đồi - tuyến yên hoặc tại buồng trứng, ảnh hưởng chu kỳ kinh nguyệt.

Bác sĩ Trâm tư vấn điều trị cho chị Miên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Miên được chỉ định sử dụng liệu pháp thay thế hormone tuyến yên, tiêm thuốc kích thích rụng trứng. "Khả năng mang thai của chị Miên rất thấp do tình trạng suy tuyến yên đã kéo dài và chữa trị muộn", bác sĩ Trâm nói, thêm rằng nếu được phát hiện sớm, sử dụng hormone thay thế để kích thích rụng trứng, phục hồi chức năng sinh sản, phụ nữ suy tuyến yên vẫn có thể mang thai, sinh con dưới sự theo dõi sát của bác sĩ nội tiết và sản khoa để đề phòng rủi ro.

Dấu hiệu suy tuyến yên không đặc trưng như mệt mỏi, giảm cân, giảm ham muốn tình dục, thường bị bỏ qua trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Phụ nữ bị suy tuyến yên có thể có các triệu chứng như kinh thưa, vô kinh dẫn đến khả năng mang thai thấp, vô sinh, không sản xuất sữa sau khi sinh.

Phụ nữ bị rối loạn nội tiết dạng này có khả năng mang thai thấp, nguy cơ biến chứng thai kỳ như sảy thai, thiếu máu, tăng huyết áp do thai kỳ cao hơn.

Chị Miên được bác sĩ khuyến cáo cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị, định kỳ khám và kiểm tra sức khỏe theo lịch hẹn để kiểm soát bệnh hiệu quả. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, rau xanh và trái cây tươi, hạn chế sử dụng các thực phẩm chứa cafein, đường và thực phẩm chế biến sẵn, giảm stress.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã được thay đổi