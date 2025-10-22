Suy tuyến yên có gây vô sinh không?

Tôi bị rối loạn kinh nguyệt, bác sĩ chẩn đoán suy tuyến yên, có thể khó có con. Bệnh suy tuyến yên nguy hiểm như thế nào, có gây vô sinh không? (Nguyên Anh, TP HCM)

Trả lời:

Các hormone do tuyến yên tiết ra chi phối hầu hết hoạt động sống quan trọng của cơ thể như quá trình tăng trưởng, dậy thì, chức năng sinh sản, cân bằng điện giải... Suy tuyến yên là tình trạng suy giảm chức năng tuyến yên, khiến hormone không được sản xuất hoặc sản xuất ít hơn nhu cầu cơ thể. Rối loạn hormone ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan khác nhau, nhất là hệ thống nội tiết.

Triệu chứng suy tuyến yên thường diễn ra chậm, tiến triển nặng theo thời gian, để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với sức khỏe người bệnh. Với trẻ em và thanh thiếu niên, thiếu hormone tăng trưởng (GH) gây chậm lớn, thấp lùn, dậy thì trễ, khó tập trung, béo phì...

Người bệnh thiếu hụt hormone kích thích nang trứng (FSH) và hormone tạo hoàng thể (LH) dẫn đến suy sinh dục, có thể gây vô sinh. Phụ nữ suy tuyến yên dễ bị rối loạn kinh nguyệt hoặc vô kinh, rụng lông mu, bốc hỏa, loãng xương... Nam giới mắc bệnh này có nguy cơ cao rối loạn cương dương, rụng lông trên cơ thể, giảm sản sinh tinh trùng...

Suy tuyến yên làm giảm nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH), từ đó tuyến giáp không sản sinh đủ hormone khiến người bệnh không chịu được lạnh, táo bón, trầm cảm, mệt mỏi, tăng cân mất kiểm soát...

Biến chứng nguy hiểm nhất của suy tuyến yên là suy tuyến thượng thận. Đây là tình trạng suy giảm hormone cortisol đột ngột (một hormone do tuyến thượng thận tiết ra), có thể đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được điều trị kịp thời.

Tình trạng rối loạn kinh nguyệt của bạn được xác định do suy tuyến yên. Bạn cần đến bác sĩ chuyên khoa Nội tiết khám để được chẩn đoán và xác định đúng tình trạng bệnh, từ đó có biện pháp điều trị phù hợp bằng các thuốc hormone thay thế.

Quá trình điều trị suy tuyến yên cần phải duy trì liên tục suốt đời và tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa Nội tiết. Người bệnh không được tự ý dùng thuốc, ngừng hoặc thay đổi liều lượng thuốc. Nên tái khám, kiểm tra định kỳ theo lịch hẹn hoặc khi xuất hiện các triệu chứng sốt, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp.

Người bệnh suy tuyến yên nên xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đầy đủ các nhóm chất, ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi để đảm bảo đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu. Mỗi người nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời yếu tố nguy cơ dẫn đến suy tuyến yên.

BS.CKI Phan Thị Thùy Dung

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM