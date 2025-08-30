Vô sinh 16 năm do bất thường gene

TP HCMSau 16 năm không có con, anh Cường, 43 tuổi, được phát hiện tắc nghẽn ống dẫn tinh và bất thường gene gây giảm khả năng sinh tinh.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh TP HCM), kết quả khám sức khỏe sinh sản của người vợ bình thường, còn anh Cường được chẩn đoán có đột biến mất đoạn AZFc trên nhiễm sắc thể Y gây suy giảm khả năng sản xuất tinh trùng. Mào tinh bên trái căng, nghi ngờ còn lượng ít tinh trùng nhưng không thể xuất ra ngoài do tắc nghẽn ống dẫn tinh. Xét nghiệm tinh dịch đồ không có tinh trùng.

"Tôi sốc vì mắc nhiều bệnh lý, nhiều năm không đi khám chữa khiến vợ không thể có thai", anh Cường nói.

Anh được ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, cùng êkíp phẫu thuật tìm tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ở ống dẫn tinh bên trái, đầu dưới dẫn vào bên trong tinh hoàn vẫn thông suốt và có tinh trùng, phần trên của ống dẫn ra ngoài bị tắc nghẽn đoạn dài. Ống dẫn tinh bên phải thông suốt nhưng không có tinh trùng do tinh hoàn tổn thương. Các bác sĩ vi phẫu nối chéo ống dẫn tinh bên trái sang ống dẫn tinh bên phải, dẫn lưu tinh trùng từ tinh hoàn trái ra ngoài, cải thiện khả năng sinh lý và sinh dục cho người bệnh.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy (bên trái) cùng êkíp vi phẫu nối chéo ống dẫn tinh cho người bệnh. Ảnh: Hoài Thương

Ca vi phẫu kết thúc sau 90 phút, thu được hai mẫu tinh trùng từ tinh dịch chảy ra của miệng nối. Một mẫu đưa đi thụ tinh trong ống nghiệm, tạo được 4 phôi ngày 5.

Người vợ đang được bác sĩ xây dựng phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện để chuyển phôi và sẵn sàng mang thai.

Theo bác sĩ Huy, tình trạng đột biến gene mất đoạn AZFc của anh Cường không có phương pháp điều trị, gây nguy cơ giảm khả năng sản xuất tinh trùng đến khi cạn kiệt. Ngoài ra, người bệnh làm nghề trồng cây ăn trái lâu năm, thường xuyên tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, tăng nguy cơ ảnh hưởng lên khả năng sinh sản. Do đó mẫu tinh binh còn lại được trữ đông giúp vợ chồng anh được bảo tồn khả năng có thêm con trong tương lai.

Chuyên viên phôi học quan sát quá trình phát triển của phôi qua hệ thống tủ nuôi cấy. Ảnh: Phương Trinh

Bác sĩ Huy khuyến cáo nguyên nhân vô sinh nam chiếm khoảng 40% trường hợp, tương đương nữ giới. Vợ chồng kết hôn một năm không có thai nên sớm đi khám toàn diện để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân, điều trị kịp thời, sớm có con. Nam giới chưa kết hôn hoặc trì hoãn thời gian có con, khi có các triệu chứng bất thường ở hệ thống cơ quan sinh dục như đau, sưng đỏ, rối loạn cương, rối loạn xuất tinh, giảm ham muốn tình dục... không nên chủ quan. Trường hợp làm việc hay tiếp xúc với hóa chất độc hại, tia xạ... cũng nên chủ động khám sớm, trữ đông tinh trùng trong trường hợp cần thiết.

Tại IVF Tâm Anh, nam giới không có tinh trùng được điều trị bằng nhiều phương pháp như phẫu thuật thông nối ống dẫn tinh, mở bìu lấy tinh trùng từ tinh hoàn (TESE), hoặc vi phẫu tích mô tinh hoàn tìm tinh trùng (Mico-TESE)... giúp người bệnh tăng cơ hội có con của chính mình và cải thiện sức khỏe sinh lý.

*Tên người bệnh đã được thay đổi