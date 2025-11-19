Vỡ ruột non sau cú ngã xe

TP HCMLong, 16 tuổi, bụng đau dữ dội sau cú ngã xe, bác sĩ chẩn đoán thủng ruột non, tụ nhiều dịch và máu.

Long chỉ đau bụng nhẹ khi vừa ngã xe, không xây xát. Khoảng hai tiếng sau, đau dữ dội, Long đến cơ sở y tế gần nhà kiểm tra, bác sĩ nghi tổn thương các tạng trong bụng, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Kết quả chụp CT 1975 lát cắt cho thấy ổ bụng chứa rất nhiều dịch và khí tự do, đoạn ruột non hiển thị trên hình ảnh đứt quãng liên tục, bác sĩ nghi vỡ ruột, viêm phúc mạc toàn thể. Thành ruột ở vị trí này cũng phù nề, kèm tụ máu thành bụng.

Phúc mạc là lớp màng mỏng bao phủ và lót phần lớn các cấu trúc trong khoang bụng và khung chậu. Dịch tiêu hóa từ đoạn ruột vỡ nhanh chóng lan tràn khắp khoang phúc mạc, gây viêm phúc mạc toàn thể. Nếu không phẫu thuật kịp thời, loại bỏ nguồn nhiễm trùng và rửa sạch ổ bụng, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan.

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Nhật Trường, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, chỉ định mổ hở thám sát, loại bỏ máu và dịch tiêu hóa. Êkip mổ cắt bỏ đoạn ruột non quanh lỗ thủng đang chảy dịch, nối hai đầu ruột, vệ sinh khoang bụng và đặt hai dẫn lưu.

Các bác sĩ mổ khẩn, cắt đoạn ruột non bị vỡ cho Long. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau phẫu thuật, Long tiếp tục điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, sức khỏe dần hồi phục và được rút hai ống dẫn lưu, xuất viện.

Ruột non được treo vào thành bụng bởi mạc treo và nằm lơ lửng trong ổ bụng. Khi có một lực tác động mạnh từ bên ngoài, ruột non có thể bị ép mạnh vào cột sống hoặc xương chậu ở phía sau, tạo áp lực ép cực lớn lên thành ruột non, gây rách hoặc thủng. Do tổn thương nằm bên trong ổ bụng nên khó phát hiện sớm cho đến khi xuất hiện các cơn đau dữ dội.

Long được điều dưỡng chăm sóc sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu xảy ra va đập mạnh vào bụng, người bệnh cần được kiểm tra ngay. Bác sĩ có thể khám hoặc chỉ định siêu âm, chụp X-quang bụng đứng, chụp cắt lớp vi tính... xác định nguyên nhân, từ đó có hướng xử lý kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi