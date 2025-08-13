Vỡ ruột thừa gây nhiễm trùng ổ bụng

TP HCMSau một tuần đau bụng, sốt, tiêu chảy, ông Kiệt, 42 tuổi đi khám, bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa hoại tử vỡ gây viêm phúc mạc.

BS.CKI Nguyễn Chấn Đông, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ông Kiệt nhập viện trong tình trạng sốt gần 40 độ C, nhịp tim nhanh (121 lần/phút), huyết áp tụt (118/54 mmHg), đau khắp bụng đặc biệt vùng quanh rốn. Kết quả chụp CT cho thấy ruột thừa hoại tử, ổ bụng có dịch nghi do vỡ ruột thừa gây viêm phúc mạc.

BS.CKI Phạm Quốc Trung, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, phẫu thuật nội soi ổ bụng cho ông Kiệt nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng vết mổ và giảm khả năng dính ruột về sau. Êkíp phát hiện ổ dịch mủ ở vùng túi cùng - nằm giữa tử cung và trực tràng, hố chậu phải và rãnh đại tràng phải. Đoạn cuối ruột non và hồi tràng đã bám dính vào thành bụng, kèm một khối viêm lớn ở vùng hố chậu phải, lan chạy ra phía sau manh tràng. Khối này có giới hạn trên sát đến góc gan, gây khó khăn khi bóc tách.

Hình chụp CT cho thấy vị trí viêm ruột thừa bất thường của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trung cho biết ruột thừa bình thường nhỏ chỉ bằng ngón tay út, đường kính khoảng 6 mm. Bệnh nhân này, ruột thừa phình to gần 14 mm tức gấp đôi bình thường, hoại tử và thủng, khối áp xe viêm dính lâu ngày chứa nhiều mủ, giả mạc và sỏi phân khiến quá trình bóc tách khó khăn.

Sau khi loại bỏ toàn bộ phần ruột thừa hoại tử, hút sạch dịch mủ, bác sĩ đặt hai dẫn lưu để theo dõi. Hậu phẫu, sức khỏe ông Kiệt dần cải thiện, chỉ số sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, dẫn lưu dịch ổ bụng giảm dần, xuất viện sau một tuần.

Êkip Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa trong một ca phẫu thuật. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ lưu ý đau bụng âm ỉ kéo dài, sốt cao, đi tiêu bất thường... có thể là dấu hiệu viêm ruột thừa cấp. Người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi.