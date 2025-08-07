Quan hệ tình dục không an toàn, cô gái nhiễm HPV

TP HCMNhận kết quả xét nghiệm bị mụn cóc sinh dục do virus HPV 11, Thảo 25 tuổi, hối hận bởi trót quan hệ với bạn trai mới quen qua ứng dụng hẹn hò.

Thảo quen bạn trai 32 tuổi qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng, quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ. Một tháng sau, cô ngứa vùng kín, khám phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM xác định mụn cóc sinh dục do virus HPV. Cô gái cho biết sức khỏe tốt, chưa từng mắc bệnh phụ khoa.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, giải thích virus HPV lây truyền qua tiếp xúc da kề da hoặc niêm mạc ở vùng sinh dục, ngay cả khi không có sự thâm nhập sâu hoặc không xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Virus HPV có cấu trúc dễ dàng xâm nhập vào các lớp tế bào niêm mạc hoặc các điểm trầy xước rất nhỏ trên da, lây nhiễm trong vòng vài giờ đến vài ngày đầu tiên sau khi quan hệ. Virus cũng có thể ủ bệnh kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí nhiều năm, tùy thuộc vào cơ địa và hệ miễn dịch của người bị nhiễm.

Bác sĩ Quý Khoa tư vấn các phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục cho phụ nữ trẻ. Ảnh minh họa: Thanh Thảo

Virus HPV có hơn 200 chủng, trong đó 14 chủng nguy cơ cao gây bệnh ung thư gồm 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Thảo nhiễm HPV type 11 thuộc nhóm HPV nguy cơ gây ung thư thấp, đặc trưng của HPV type 11 là khả năng gây tổn thương như mụn cóc sinh dục, sùi mào gà, tăng nguy cơ phát triển các tổn thương tiền ung thư ở cổ tử cung.

Thảo ổn định tâm lý, điều trị viêm nhiễm vùng kín do mụn có sinh dục theo phác đồ và không quan hệ tình dục nếu không có bảo vệ an toàn. Đồng thời, Thảo tiêm vaccine phòng các loại HPV nguy cơ cao.

Thiếu kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và không chủ động dùng biện pháp bảo vệ là nguyên nhân thường gặp lây nhiễm HPV, theo bác sĩ Khoa. Tại Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, 30-35% phụ nữ khám tầm soát ung thư cổ tử cung, trong đó khoảng 1/3 nhiễm HPV chủ yếu là chủng 16, 18 và 12 type nguy cơ cao, nhiều nhất là trong độ tuổi từ 20 đến 30. Người bị phơi nhiễm có nguy cơ mắc bệnh lý lành tính như mụn cóc sinh dục, hoặc ác tính như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật, hậu môn, ung thư miệng và họng.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, nói tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa nguy cơ nhiễm virus HPV. Tại Việt Nam, chỉ khoảng 12% phụ nữ 15-29 tuổi đã tiêm vaccine HPV, thấp hơn nhiều so với Singapore (80%).

Để phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục, bác sĩ khuyến cáo nên sử dụng bao cao su khi quan hệ, sống chung thủy, hạn chế bạn tình, khám sức khỏe định kỳ mỗi 6-12 tháng. Nếu có biểu hiện bất thường như ngứa, rát, chảy dịch, loét vùng kín là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục(bệnh STDs)... cần ngưng quan hệ, đi khám sớm để tránh lây bệnh cho người khác. Không nên dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, dao cạo râu, đồ lót.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi