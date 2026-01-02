Viêm xoang do nấm gây đau đầu

TP HCMBà Lan, 80 tuổi, đau nửa đầu bên trái, lan ra vùng sau gáy, khó thở, bác sĩ chẩn đoán viêm xoang do nấm đã biến chứng.

Bà Lan đau đầu hơn một tháng, uống thuốc giảm đau, gần đây triệu chứng trở nặng, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM nội soi tai mũi họng ghi nhận mũi xuất tiết nhầy đục. Kết quả chụp CT cho thấy dày niêm mạc các xoang kèm xơ dày thành xoang, tắc lỗ thông xoang hàm phải và xoang bướm trái, vẹo vách ngăn.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết xoang hàm phải có cấu trúc đậm độ cao, khả năng người bệnh bị viêm xoang do nấm. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật loại bỏ tổn thương, ngăn biến chứng.

Bác sĩ Hằng đang nội soi cho bà Lan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hằng nội soi mở xoang bướm trái, mở lỗ thông xoang hàm phải, ghi nhận lòng xoang chứa đầy dịch mủ, mô nghi nấm. Khe giữa mũi và cấu trúc xương, niêm mạc xoang sàng phù nề, thoái hóa. Bác sĩ lấy sạch mô gửi giải phẫu bệnh, hút sạch nhầy mủ, bơm rửa lòng xoang đồng thời chỉnh hình cuốn mũi. Kết quả giải phẫu bệnh là nấm Aspergillus, bác sĩ Hằng giải thích loại nấm này thường đặc, khô, gây tắc hoàn toàn dẫn lưu xoang.

Xoang bướm là xoang sâu, nằm sát nền sọ và các cấu trúc thần kinh quan trọng (dây thần kinh thị giác, xoang hang, tuyến yên). Khi lòng xoang bị lấp đầy bởi mô nấm, dịch viêm và mủ không thoát được gây ứ mủ kéo dài, tạo áp lực lên thành xoang cùng các mô lân cận, kích thích trực tiếp các thụ thể đau dẫn đến đau đầu dữ dội, cơn đau kéo dài, tăng dần. Nấm cũng gây viêm mạn tính kéo dài khiến niêm mạc xoang dày, thoái hóa, kém đáp ứng thuốc điều trị khiến đau đầu dai dẳng.

Bác sĩ Hằng (phải) phẫu thuật nội soi mũi xoang cho bà Lan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, sức khỏe ổn định, bà Lan xuất viện sau hai ngày. Tái khám sau hai tuần vết mổ lành thương tốt, hết đau đầu và vùng sau gáy, không còn nghẹt mũi.

Hai loại nấm chính gây ra viêm xoang do nấm là Aspergillus sp. và Zygomycetes sp. Trong đó, Aspergillus sp. phổ biến hơn. Triệu chứng gồm nghẹt mũi, chảy nước mũi, suy giảm khứu giác, chảy mũi hôi, đau nhức vùng xoang, sốt; kém đáp ứng với điều trị nội khoa. Ở người lớn tuổi, các biến chứng viêm xoang do nấm diễn tiến nặng hơn do hệ miễn dịch suy yếu, khả năng nhận diện, tiêu diệt vi sinh vật giảm. Niêm mạc, cấu trúc xoang của người lớn tuổi cũng thoái hóa, giảm tiết nhầy, giảm vận động lông chuyển, làm dẫn lưu xoang kém, dễ ứ đọng, tạo điều kiện hình thành ổ nấm.

Bác sĩ Hằng khuyến cáo những người có triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, đau nhức đầu kéo dài kém đáp ứng thuốc nên đến khoa Tai Mũi Họng để khám. Phòng ngừa bệnh bằng cách đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh nhà cửa, tránh môi trường ẩm mốc, súc họng rửa mũi hàng ngày, tăng sức đề kháng, điều trị triệt để các đợt viêm mũi họng.

Uyên Trinh