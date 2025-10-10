Vì sao chảy nước mũi khi khóc?

Vì sao mỗi lần khóc nước mũi lại chảy kèm hắt hơi. Đây là phản ứng bình thường hay dấu hiệu bệnh lý? (An Nam, 23 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nước mắt được tạo ra từ tuyến lệ, nằm ở góc ngoài của mí mắt trên. Khi khóc, nước mắt chảy qua bề mặt mắt để làm ướt giác mạc, một phần đi vào các lỗ rất nhỏ ở góc trong của mí mắt, gọi là điểm lệ.

Từ điểm lệ, nước mắt đi theo ống dẫn lệ mũi - đường nối giữa mắt và khoang mũi, chảy xuống mũi, hòa lẫn với dịch nhầy tự nhiên, khiến mũi ướt và có cảm giác như chảy nước mũi mỗi khi khóc. Lượng nước mắt nhiều có thể kích thích niêm mạc mũi tăng tiết chất nhầy, làm niêm mạc mũi sưng nhẹ, gây cảm giác nghẹt mũi, kích thích hắt hơi, giống như bị cảm lạnh. Chảy nước mắt khi khóc hay cảm giác nghẹt mũi, muốn hắt hơi là phản ứng sinh lý bình thường, không phải dấu hiệu bệnh.

Bác sĩ Long đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để giảm cảm giác nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi sau khi khóc, bạn có thể lau nhẹ vùng mắt và mũi bằng khăn giấy mềm, sạch để tránh kích ứng niêm mạc. Bạn có thể hít thở từ từ qua miệng hoặc hơi ngẩng đầu, để nước mắt chảy ra ngoài thay vì chảy xuống khoang mũi.

Sau khi khóc, mũi vẫn nghẹt hoặc chảy nước kéo dài, có thể niêm mạc đang nhạy cảm hoặc bị viêm nhẹ, bạn nên rửa mũi bằng nước muối sinh lý khoảng 2-3 lần một ngày. Nếu triệu chứng nghẹt mũi kéo dài, không giảm, bạn nên đến chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra kỹ hơn.

BS.CKI Nguyễn Phước Long

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM