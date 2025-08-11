5 thực phẩm làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mật

Sỏi mật thường không gây ra triệu chứng, thường phát triển âm thầm, có thể làm tắc ống mật nối túi mật với ruột non, gây đau bụng dữ dội, đầy hơi, buồn nôn và nôn. Ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng có thể giảm nguy cơ hình thành sỏi.
Khoai tây chiên chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Túi mật tiết ra mật giúp cơ thể tiêu hóa chất béo. Chế độ ăn nhiều chất béo có thể gây quá tải cho túi mật, đau quặn bụng. Nên phân bố lượng chất béo tiêu thụ trong ngày vừa phải, tránh các bữa ăn lớn và nhiều dầu mỡ cùng lúc. Các món chiên ngập dầu thường dẫn đến khó tiêu, đầy bụng, không có lợi cho đường ruột.
Bánh mì có thành phần chính là bột mì trắng tinh luyện, chứa rất ít hoặc không có chất xơ, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về túi mật. Bánh mì trắng, mì ống thường nhiều carbs tinh chế dễ làm tăng lượng đường trong máu, kích thích tuyến tụy tiết ra nhiều insulin. Sự thay đổi đột ngột này có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và bài tiết dịch mật.
Sữa nguyên kem chứa nhiều chất béo bão hòa, làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng khả năng kết tủa cholesterol và hình thành sỏi. Nạp nhiều chất béo có thể khiến túi mật phải co bóp mạnh hơn để tiêu hóa, tăng áp lực lên túi mật.
Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Ăn nhiều có thể làm tăng lượng cholesterol trong mật, tạo điều kiện hình thành sỏi mật. Chúng cũng có nhiều chất bảo quản và phụ gia thực phẩm, dễ gây kích ứng hoặc tổn thương gan và túi mật, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cũng như bài tiết dịch mật.
Đường ảnh hưởng không tốt đến lượng đường trong máu, có liên quan đến hình thành sỏi mật nhiều hơn. Ăn quá nhiều đường có thể gây ra một số vấn đề liên quan đến cân bằng dịch mật và quá trình chuyển hóa chất béo, không tốt cho túi mật. Một số thực phẩm nhiều đường như nước ngọt, đồ uống tăng lực, kẹo, bánh ngọt…
Anh Chi (Theo Heathline, Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, AI