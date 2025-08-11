5 thực phẩm làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mật

Sỏi mật thường không gây ra triệu chứng, thường phát triển âm thầm, có thể làm tắc ống mật nối túi mật với ruột non, gây đau bụng dữ dội, đầy hơi, buồn nôn và nôn. Ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng có thể giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Khoai tây chiên chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Túi mật tiết ra mật giúp cơ thể tiêu hóa chất béo. Chế độ ăn nhiều chất béo có thể gây quá tải cho túi mật, đau quặn bụng. Nên phân bố lượng chất béo tiêu thụ trong ngày vừa phải, tránh các bữa ăn lớn và nhiều dầu mỡ cùng lúc. Các món chiên ngập dầu thường dẫn đến khó tiêu, đầy bụng, không có lợi cho đường ruột.