Viêm teo niêm mạc dạ dày có thể tiến triển thành ung thư?

Tôi 37 tuổi, khám phát hiện viêm teo niêm mạch dạ dày, tình trạng này có phát triển thành ung thư? (Ngọc Dung, Hà Nam)

Trả lời:

Viêm teo niêm mạc dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) gây viêm loét dạ dày phá hủy các tuyến niêm mạc, làm mỏng dần bề dày lớp niêm mạc sau một thời gian dài. Tế bào tuyến của dạ dày có thể mất đi hoặc thay thế bằng những biểu mô dạng niêm mạc ruột.

Niêm mạc dạ dày có thể bị teo do hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào những tế bào khỏe mạnh của lớp niêm mạc dạ dày, còn gọi là viêm teo niêm mạc dạ dày tự miễn. Thiếu vitamin B12 cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng này ở dạ dày.

Phần lớn viêm teo dạ dày thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng điển hình. Tùy nguyên nhân gây teo niêm mạc dạ dày, cũng như sức đề kháng của mỗi người bệnh mà có triệu chứng biểu hiện khác nhau.

Dấu hiệu thường gặp khi nhiễm vi khuẩn HP là đau thượng vị âm ỉ dạng nóng rát kéo dài do lớp niêm mạc mỏng dần, no nhanh, đầy bụng, đi ngoài phân lỏng, phân sống do men dạ dày giảm đi. Về lâu dài có thể dẫn đến thiếu máu hồng cầu to do giảm hấp thu vitamin B12, sụt cân nhanh.

Trường hợp viêm teo niêm mạc do thiếu hụt vitamin B12, người bệnh có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh, ù tai, chân tay tê bì, đi loạng choạng, rối loạn tâm thần... Triệu chứng không rõ ràng ở giai đoạn sớm nên khó phát hiện bệnh. Khi không có biện pháp can thiệp kịp thời, bệnh có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm là ung thư dạ dày.

Viêm teo niêm mạc dạ dày là tình trạng tiền ung thư. Tuy nhiên, tỷ lệ người bị viêm teo dạ dày tiến triển thành ung thư rất thấp.

Trường hợp của bạn nên đi khám sớm để có biện pháp xử trí kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Hiện, chưa có cách điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm teo niêm mạc dạ dày. Tiêu diệt vi khuẩn HP (nguyên nhân gây bệnh) góp phần phục hồi một phần niêm mạc dạ dày, giảm nguy cơ ung thư. Tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị từ bác sĩ, những triệu chứng có thể được cải thiện tốt.

Người bệnh có thể dùng thuốc kháng sinh, các loại thuốc trung hòa axit hay giảm nồng độ axit trong dạ dày và nhóm thuốc hỗ trợ tái tạo lớp nhầy, tăng sinh niêm mạc dạ dày.

Bác sĩ Bích Ngọc nội soi dạ dày cho bệnh nhân vào tháng 10/2023. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Viêm teo niêm mạc do hệ thống miễn dịch được điều trị bằng phương pháp tiêm bổ sung hàm lượng vitamin B12 cho cơ thể. Người bệnh cũng cần bổ sung vitamin B12 thông qua ăn uống như tăng cường bổ sung sữa, sò, trứng, ngũ cốc, thịt bò, những loại cá béo... Tăng cường sắt trong thực đơn ăn uống hàng ngày cũng cần thiết cho người bệnh viêm teo niêm mạc dạ dày tự miễn.

Bác sĩ Bích Ngọc khuyến nghị người bệnh cần áp dụng lối sống tích cực, phòng ngừa yếu tố nguy cơ như cần có chế độ sinh hoạt đúng giờ, xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh. Tránh bỏ bữa, chia thành nhiều bữa nhỏ để dùng trong ngày.

Ưu tiên chọn món ăn mềm, lỏng, dễ tiêu và cần tránh món chiên rán, nhiều dầu mỡ, thức ăn cay nóng, tăng cường rau xanh và trái cây, giúp bổ sung chất xơ, khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể.

Thường xuyên tập thể dục thể thao với cường độ phù hợp giúp nâng cao sức khỏe toàn diện, ngủ đủ giấc, hạn chế làm việc quá sức, giữ tinh thần lạc quan, thoải mái để tăng cường sức đề kháng.

Người có dấu hiệu bất thường ở dạ dày nên đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, phòng ngừa bệnh tiến triển nguy hiểm. Bệnh nhân có thể chỉ định thực hiện các xét nghiệm lâm sàng khác. Ở người có nguy cơ cao, bác sĩ có thể chỉ định nội soi dạ dày kiểm tra.

BS.CKI Đặng Lê Bích Ngọc

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM