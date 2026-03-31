Viêm phổi, suy hô hấp do vi khuẩn đa kháng thuốc

TP HCMÔng Tùng, 52 tuổi, khó thở, đau ngực dữ dội, ho ra máu, suy hô hấp do nhiễm chủng vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh.

BS.CKI Lý Gia Cường, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận người bệnh có nhịp tim nhanh 126 lần/phút, viêm phổi nặng, tràn dịch màng phổi, SpO2 (lượng oxy trong máu) giảm xuống khoảng 91% không cải thiện sau thở oxy cannula (ống thông mũi).

Người bệnh được hỗ trợ hô hấp bằng hệ thống oxy dòng cao (HFNC), duy trì lưu lượng đến 40-50 lít/phút. Song song, bác sĩ sử dụng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch kết hợp thuốc giãn phế quản, thuốc long đờm, thuốc cầm máu, giảm đau để kiểm soát triệu chứng.

Người bệnh được điều trị tại khoa ICU trong giai đoạn suy hô hấp cấp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả xét nghiệm PCR đờm phát hiện vi khuẩn Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex với mật độ cao, đồng thời mang gene kháng thuốc OXA. Theo ThS.BS.CKI Nguyễn Thanh Thùy, khoa Nội Tổng hợp, đây là chủng vi khuẩn đa kháng kháng sinh khiến người bệnh bị nhiễm trùng phổi tiến triển nặng, dẫn đến suy hô hấp nhanh.

Các bác sĩ điều chỉnh phác đồ sang các kháng sinh mạnh hơn. Người bệnh được điều trị hỗ trợ tích cực với khí dung giãn phế quản, thuốc kháng viêm đường hô hấp, kiểm soát ho ra máu và chăm sóc dinh dưỡng để nâng đỡ thể trạng. Tình trạng hô hấp của người bệnh dần cải thiện, không còn ho ra máu, xuất viện sau hai tuần điều trị.

Bác sĩ Thùy cho biết Acinetobacter baumannii là một trong những vi khuẩn gây nhiễm trùng nguy hiểm, thường gặp ở người bệnh viêm phổi nặng hoặc có bệnh phổi mạn tính. Đặc điểm đáng lo ngại của loại vi khuẩn này là khả năng kháng nhiều nhóm kháng sinh khiến điều trị khó khăn, nguy cơ suy hô hấp.

Những người có tiền sử hút thuốc lá, bệnh phổi mạn tính, hệ miễn dịch suy yếu hoặc nhập viện kéo dài có nguy cơ cao nhiễm chủng vi khuẩn đa kháng thuốc. Khi xuất hiện ho kéo dài, ho đờm đặc màu vàng xanh, đau ngực khi thở, khó thở hoặc ho ra máu, người bệnh nên đi khám sớm.

Bác sĩ Thùy khuyến cáo người bệnh không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Lạm dụng hoặc dùng kháng sinh không đúng cách là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng vi khuẩn kháng thuốc.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi