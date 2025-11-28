Viêm phổi do biến chứng thủy đậu

Hà NộiChị Lê, 32 tuổi, xuất hiện ổ đông đặc rải rác hai bên phổi, bác sĩ chẩn đoán virus thủy đậu gây bội nhiễm tiến triển viêm phổi.

Bác sĩ Đàm Thị Thanh Tâm, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chị Lê nhập viện trong tình trạng sốt 39-40 độ C, nổi mụn nước toàn thân, ho khan, nặng ngực.

Kết quả xét nghiệm máu của chị ghi nhận bạch cầu tăng, tiểu cầu giảm, chỉ số CRP (dấu hiệu nhiễm trùng) cao. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy tổn thương viêm kính mờ, ổ đông đặc rải rác hai bên phổi. Bác sĩ giải thích virus thủy đậu làm tổn thương da và suy giảm miễn dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập (bội nhiễm) và lan xuống đường hô hấp, phát triển thành viêm phổi.

Bác sĩ Tâm kiểm tra tổn thương trên da của chị Lê trước xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định điều trị cho chị Tâm bằng thuốc kháng virus toàn thân kết hợp kháng sinh chống bội nhiễm đường tĩnh mạch, bổ sung nước và điện giải. Sau 4 ngày, chị Lê hết sốt, giảm ho, được xuất viện, điều trị tại nhà.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Varicella zoster gây ra, thường tăng cao vào thời điểm giao mùa. Bệnh lây qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với dịch mụn nước bị vỡ. Thủy có thể gây biến chứng nặng như bội nhiễm da, viêm phổi, viêm não - màng não, tổn thương gan. Nhiều trường hợp chủ quan, tự ý dùng thuốc bôi dân gian, kiêng nước, kiêng gió khiến bệnh nặng.

Biểu hiện điển hình của thủy đậu là mụn nước rải rác toàn thân, không xuất hiện ở lòng bàn tay, chân, mụn nước vỡ trong khoang miệng gây đau rát, bội nhiễm, khó ăn uống. Bệnh dễ nhầm lẫn với tay chân miệng hoặc dị ứng da.

Bác sĩ Tâm cho hay một trong những cách phòng bệnh hiệu quả là tiêm vaccine. Vaccine thủy đậu có hiệu quả bảo vệ khoảng 90-95%, khuyến cáo tiêm cho cả trẻ em và người lớn.

Thanh Ba