Viêm phổi bởi đồng nhiễm virus cúm A, hai loại vi khuẩn và nấm

TP HCMBà Oanh, 90 tuổi, mắc cúm A sau đó nhiễm thêm vi khuẩn, nấm dẫn đến biến chứng viêm phổi.

Bà Oanh sốt, khó thở, ho đàm, có tiền sử hen phế quản nên nghĩ bệnh tái phát và uống thuốc theo toa cũ. Một tuần sau bà mới đến bệnh viện khám. BS.CKI Đỗ Vũ Ngọc Anh, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết bà Oanh mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, thiếu máu cơ tim, rối loạn lipid máu. Bà nhập viện trong tình trạng khó thở nhiều, sốt 38.5 độ C, ho đàm vàng, khò khè, người mệt lả không thể ăn uống.

Người bệnh được thở oxy, đặt ống sonde dạ dày, sonde tiểu, đồng thời chỉ định cấy đàm, cấy máu để tìm tác nhân gây viêm phổi, song không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh. Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, sau 7 ngày đáp ứng kém. Bác sĩ thực hiện PCR (phương pháp phát hiện các tác nhân vi sinh vật gây bệnh trên người hiệu quả với độ nhạy và độ đặc hiệu cao) ghi nhận bà nhiễm cùng lúc virus cúm A, hai loại vi khuẩn, nấm Candida.

Khi bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng hô hấp hoặc rối loạn liên quan đến phổi, bác sĩ sẽ nuôi cấy đàm để chẩn đoán bệnh, từ đó chọn liệu pháp điều trị phù hợp. Nếu người bệnh khạc ra đúng đàm (không phải nước bọt, vì nước bọt sẽ cho kết quả cấy âm tính), độ chính xác của xét nghiệm trên 90%. Một số trường hợp âm tính giả như bà Oanh, phải thực hiện PCR mới tìm được tác nhân gây viêm phổi.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sau virus cúm A, bà Oanh còn nhiễm thêm vi khuẩn, nấm. Cúm A (Influenza A) là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm mùa gây nên. Người bệnh ho, chảy mũi, nghẹt mũi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, hắt hơi, đau họng, đau nhức cơ thể. Ở những bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền như bà Oanh, virus cúm A tấn công khiến hệ miễn dịch suy yếu, không điều trị kịp thời nên tạo điều kiện cho vi khuẩn khác xâm nhập gây biến chứng viêm phổi.

Bà Oanh được điều trị bằng kháng sinh, phun khí dung kết hợp tập vật lý trị liệu. Sau hai tuần bà hết sốt, giảm ho, không khò khè, được rút ống sonde dạ dày để tập ăn trở lại. Bà xuất viện sau 30 ngày trong trạng thái tỉnh táo.

Bác sĩ Ngọc Anh hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân trước lúc xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Cảm cúm dễ lây lan trực tiếp vì tốc độ phát triển của virus nhanh chóng. Virus phát tán chủ yếu bởi phân tử nước khi người bệnh hắt hơi, ho, những giọt nước bắn vào không khí, sau đó vô tình rơi vào miệng, mũi của người xung quanh. Người bệnh ho, hắt hơi, giọt bắn chứa virus có thể bám vào bề mặt các đồ vật và tồn tại đến 48 giờ, lúc này người khác chạm vào đồ vật đó sẽ bị lây bệnh.

Ai cũng có thể mắc cúm A, nhưng nguy cơ cao hơn ở trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn trên 65 tuổi; người có bệnh mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim, bệnh phổi, suy thận, suy gan và suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, bệnh nhân suy giảm khả năng nhận thức, rối loạn thần kinh, động kinh... Với những người mắc bệnh lý về tim mạch, hô hấp hoặc trẻ nhỏ và người lớn tuổi, bệnh thường trở nặng gây biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, viêm xoang, nhiễm trùng đường tiết niệu... Phụ nữ mang thai mắc cúm A có nguy cơ viêm phổi và sảy thai.

Để phòng ngừa cúm A, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người cần tiêm vaccine cúm đầy đủ, đúng lịch... Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc cúm, nên đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị. Vệ sinh cá nhân cẩn thận bằng cách thường xuyên rửa tay bằng dung dịch cồn hoặc xà bông tiệt trùng sau khi cầm nắm đồ vật hoặc đến nơi công cộng, hạn chế tiếp xúc người nghi mắc cúm, tránh tập trung chỗ đông người trong mùa dịch. Tăng cường sức đề kháng bằng việc tập luyện thể dục đều đặn, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi