Viêm khớp vảy nến ảnh hưởng đến tiêu hóa thế nào

Người bị viêm khớp vảy nến có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm ruột, viêm loét đại tràng, gây hại đường tiêu hóa.

Viêm khớp vảy nến là bệnh tự miễn, chủ yếu ảnh hưởng đến các khớp và các phần bám vào, nơi gân và dây chằng nối với xương. Các triệu chứng phổ biến là đau khớp, sưng tấy, cứng khớp, mệt mỏi. Đặc điểm chính của bệnh là tình trạng viêm do hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức, gặp trục trặc. Chúng tấn công các mô khỏe mạnh, các khớp và đường tiêu hóa.

Người bệnh viêm khớp vảy nến có nguy cơ mắc nhiều bệnh về đường tiêu hóa, theo phân tích tổng hợp năm 2019 của Đại học Christian-Alrechts, Đức và một số đơn vị, dựa vào 21 nghiên cứu, trên hơn 7.300 người.

Bệnh viêm ruột phổ biến liên quan đến viêm khớp vảy nến là Crohn và viêm loét đại tràng. Bệnh Crohn có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của đường tiêu hóa. Viêm loét đại tràng tác động đến niêm mạc đại tràng và dẫn đến loét bên trong ruột.

Các triệu chứng thường gặp do viêm ruột là tiêu chảy, phân có máu, đau hoặc chuột rút ở bụng, giảm cân, mệt mỏi. Viêm ruột có thể dẫn đến các biến chứng như suy dinh dưỡng do chán ăn và sụt cân; ung thư đại trực tràng; rò, tắc hoặc thủng ruột.

Đánh giá năm 2016 của Đại học Ioannina, Hy Lạp, dựa trên 251 nghiên cứu, cũng chỉ ra mối liên hệ giữa bệnh Crohn, viêm loét đại tràng và viêm khớp vảy nến. Người bệnh vảy nến, viêm khớp vảy nến có nhiều khả năng mắc hai bệnh này hơn.

Các tình trạng viêm mạn tính như viêm khớp vảy nến, viêm ruột có thể đi kèm bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ không do rượu, ung thư, lo âu, trầm cảm. Hầu hết mối liên hệ này là do tác động mang tính hệ thống của các chất trung gian gây viêm trong mô, yếu tố nguy cơ di truyền, trong một số trường hợp là do tác dụng phụ của điều trị.

Theo phân tích năm 2017 của Đại học California-San Francisco, Mỹ, dựa vào 84 nghiên cứu, những bất thường về hệ vi sinh vật đường ruột có thể dẫn đến phát triển vảy nến đi kèm viêm khớp vảy nến.

Ngoài tuân theo điều trị của bác sĩ, người bị viêm khớp vảy nến nên ăn ít chất béo bão hòa, cholesterol và đường đơn để kiểm soát các triệu chứng của bệnh và viêm ruột tốt hơn.

Đánh giá năm 2021 của Đại học Stanford, Mỹ và một số đơn vị, dựa vào 30 nghiên cứu, ghi nhận chế độ ăn Địa Trung Hải, ăn chay hoặc thuần chay và chế độ ăn giảm calo mang lại kết quả tích cực cho người bệnh này. Ăn theo kiểu Địa Trung Hải gồm ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt, nhiều rau củ quả tươi, chất béo lành mạnh.

Tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc, hạn chế uống rượu có tác dụng giảm viêm và hiệu quả điều trị cao hơn. Kiểm soát căng thẳng giúp đối phó tốt hơn với ảnh hưởng viêm khớp vảy nến và bệnh viêm ruột.

Người bệnh nên đến bác sĩ khám nếu tiêu chảy mạn tính hoặc gặp các triệu chứng viêm ruột khác, các triệu chứng nghiêm trọng ở mắt, da và các vùng cơ thể. Điều trị viêm khớp vảy nến có thể ngăn ngừa bệnh tiến triển và các tình trạng đi kèm.

